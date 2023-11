Coppa Davis 2023: Milos Raonic porta sull’1-0 il Canada battendo Patrick Kaukovalta, assenti Auger-Aliassime e Ruusuvuori

Il Canada porta a casa con relativa facilità il primo singolare dei quarti di finale dell’attuale format di Coppa Davis 2023, che questa settimana celebra le Finals. A vincerlo è Milos Raonic, alla prima volta in Davis dopo più di cinque anni, che batte Patrick Kaukovalta (numero 782 del mondo e 3 del suo Paese, che ha soli otto giocatori nel ranking di singolare) per 6-3 7-5. Questo tipo di singolare d’apertura è stato reso necessario dalla doppia assenza di Felix Auger-Aliassime ed Emil Ruusuvuori, con il secondo ancora bloccato dai guai alla spalla che lo hanno fermato al Challenger di Helsinki due settimane fa. I prossimi a scendere in campo saranno Gabriel Diallo e Otto Virtanen, e questo sarà un match anche interessante sotto vari aspetti al di là di quello Davis.

L’inizio di match è sostanzialmente privo di scambi, per il semplice motivo che entrambi non fanno partire lo scambio con il servizio. Quelle poche volte in cui parte, si fa sentire il peso di palla di Raonic rispetto a Kaukovalta, che scende a rete ogni volta che può come arma preferita. Le prime due palle break, quelle sul 3-2, è però il canadese a buttarle via, in entrambi i casi di dritto. L’allungo è solo ritardato: il dritto del finlandese se ne va ed è 5-3, che diventa 6-3 in 25 minuti.

Nel secondo set, in qualche modo, Kaukovalta riesce a tenere in mano la situazione, soprattutto perché riesce a evitare che Raonic si avvicini in termini di servizio, il più delle volte. Il primo vero tentativo di allungo del canadese arriva nel terzo game, in cui però la versione offensiva del finlandese torna a farsi vedere. Questo è anche l’unico game (non particolarmente) lungo dell’incontro. La successiva occasione per Raonic arriva sul 5-5, e stavolta la palla break viene trasformata perché la nuova discesa a rete di Kaukovalta non funziona di fronte al passante sul quale la racchetta ce la mette, ma senza costrutto. A quel punto per l’ex numero 3 del mondo è anche troppo facile chiudere in un’ora e 7 minuti.

Raonic si ripresenta con il suo solito stile: 18 ace, 33 punti su 34 vinti con la prima, 11 su 13 con la seconda. In sostanza, di punti al servizio ne lascia per strada tre, complice la ben poca abitudine di Kaukovalta a bordate come le sue. 16-16 e 5-16 il rispettivo conto di vincenti ed errori gratuiti.

