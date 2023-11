Coppa Davis 2023, Jannik Sinner: “Sappiamo di essere tra i favoriti. In doppio possiamo mischiare le coppie”

Sbarcato ieri sera a Malaga dopo l’intensa settimana torinese delle ATP Finals, Jannik Sinner ha svolto quest’oggi il primo allenamento con il resto della squadra azzurra di Coppa Davis verso il quarto di finale contro l’Olanda di giovedì 23 novembre. Il numero 4 del ranking mondiale ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport, descrivendo le sue sensazioni in vista delle Finali della massima competizione tennistica globale maschile per nazionali.

“Sono contento di essere qua. L’ultima settimana è stata molto positiva per me, ma ora ce n’è un’altra con un grande obiettivo per tutta la squadra. Siamo tutti stanchi a fine stagione, ma proprio per questo ci daremo tanta energia a vicenda e questa è la parte fondamentale della squadra. Abbiamo tante scelte da mettere in campo e poi vedremo come va“, dice il 22enne altoatesino.

“Abbiamo una squadra ottima, purtroppo non c’è Matteo (Berrettini, ndr) che si è fatto male e ha avuto una stagione difficile, ma siamo forti. Ci sono quattro singolaristi tra cui scegliere a seconda delle nostre condizioni, dello stato di forma e di come ci troviamo sui campi, visto che la situazione cambia di settimana in settimana”, prosegue il leader della formazione tricolore.

“Nel doppio possiamo mischiare le coppie, ma la parte fondamentale sarà l’unione tra di noi, che c’è sempre stata. Stiamo cercando di guardare giorno dopo giorno, ma nella nostra testa sappiamo di essere tra i favoriti e non lo mettiamo in dubbio. Sarà importante la gestione, proveremo a dare il 100%“, commenta Jannik a due giorni dal debutto a Malaga.

Sull’Olanda, avversaria dell’Italia ai quarti: “Non dobbiamo dare nulla per scontato, perché hanno due singolaristi molto forti indoor. Servono molto bene e hanno raggiunto proprio a fine anno i migliori risultati della stagione. Hanno anche un ottimo doppio, quindi dobbiamo stare attenti a tutti i punti che giochiamo. Speriamo ci sia un po’ di tifo, perché ci servirà”.

Infine, a proposito di un eventuale scontro in semifinale con la Serbia di Djokovic, ha dichiarato: “Siamo ancora lontani da questa sfida. Giovedì sarà una giornata importante per noi e dobbiamo essere sul pezzo. Per ora sono molto focalizzato sui quarti di finale, poi vedremo come andrà“.

Foto: Lapresse