Coppa Davis 2023, Matteo Arnaldi: “Sono dispiaciuto per la squadra, ma non ho rimpianti per quello che ho fatto”

Nonostante la sconfitta (poi rivelatasi indolore) nel primo singolare è positiva l’analisi di Matteo Arnaldi dopo il match giocato oggi in Coppa Davis: l’azzurro, nelle dichiarazioni rilasciate a SuperTennis, è soddisfatto in termini di prestazione, ed ovviamente non in termini di risultato, dell’incontro disputato.

Matteo Arnaldi traccia il bilancio del suo incontro: “Se avessi vinto saremmo stati contenti tutti, ma sono soddisfatto della mia prestazione. Chiaramente mi dispiace per la squadra, perché Jannik adesso deve lottare. In Davis ogni match è cruciale, il campo è molto veloce, tutte le partite sono aperte. Avrei voluto vincere per la squadra, non ci sono riuscito“.

Capitan Volandri aveva comunicato ieri le proprie scelte: “Abbiamo deciso ieri sera che avrei giocato, a Bologna ho disputato il mio primo match in assoluto in Davis e qui il primo alle Finals. Sono molto contento di come ho ripreso la partita dall’1-3 nel terzo, sono dispiaciuto per la squadra, ma se devo parlare di tennis sono soddisfatto. Non ho rimpianti per quello che ho fatto. Potevo fare scelte diverse, ma vado avanti per la mia strada“.

Foto: LaPresse