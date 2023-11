I precedenti dell’Italia in semifinale di Coppa Davis: tra ricordi amari e memorabili

L’Italia giocherà la diciannovesima semifinale della storia della Coppa Davis di tennis: nei 18 precedenti gli azzurri per 7 volte hanno raggiunto la finale (1 titolo e 6 secondi posti), mentre per 11 volte si sono fermati al penultimo atto. Appare più corretto parlare di penultimo atto viste le diverse formulazioni che ha avuto il torneo nell’era Challenge Round, poi tra il 1972 ed il 1980 con i Gruppi Zonali, in seguito dal 1981 col Gruppo Mondiale, e dal 2019 con le Finals (formula attuale).

Nel 1928 e nel 1930 l’Italia si è classificata terza, perdendo in entrambi i casi contro gli Stati Uniti nella finale interzonale dell’allora International Lawn Tennis Challenge. Finale interzonale fatale agli azzurri anche nelle edizioni della ribattezzata Coppa Davis del 1949, 1952, 1955 e 1958. L’Italia, invece, raggiunge l’ultimo atto, il Challenge Round, nel 1960 e nel 1961, cedendo in entrambi i casi all’Australia detentrice, dopo aver superato per due volte nella finale interzonale gli Stati Uniti. Terminata l’era del Challenge Round nel 1971, dal 1972 il Paese detentore non più entra in gioco soltanto in finale, ma sin dall’inizio della competizione.

Tra il 1974 ed il 1980 l’Italia arriva per cinque volte in semifinale, e soltanto nel 1974 soccombe al Sudafrica. Nel 1976 gli azzurri superano al Foro Italico l’Australia in semifinale per poi andare a conquistare l’unica Coppa Davis della storia in Cile. Nel 1977 l’Italia detentrice del titolo batte nel penultimo atto la Francia a Roma, ma poi si ferma in finale al cospetto dell’Australia, poi nel 1979 il penultimo atto vede gli azzurri prevalere sulla Cecoslovacchia, ma poi cedere in finale agli Stati Uniti, infine nel 1980 l’Italia vince in semifinale a Roma sull’Australia per 3-2, ma poi cede in finale alla Cecoslovacchia.

Nel 1981 nasce il Gruppo Mondiale, e l’Italia per centrare il ritorno in semifinale deve attendere il 1996, quando però cede 2-3 alla Francia, poi nel 1997 a fermare gli azzurri nel penultimo atto è la Svezia per 1-4, mentre nel 1998 gli azzurri vincono la semifinale in casa degli Stati Uniti per 4-1, prima di cedere in finale ancora alla Svezia per 1-4. Altro lungo digiuno, poi nel 2014 il ritorno in semifinale coincide con la sconfitta patita per 2-3 in Svizzera, infine dall’introduzione delle Finals con il format attuale, previsto dal 2019, l’Italia torna a giocare la semifinale proprio lo scorso anno, quando si ferma contro il Canada, vittorioso per 2-1 al doppio decisivo. Sabato verrà scritto il 19° capitolo della storia dell’Italia in semifinale di Coppa Davis.

Foto: LaPresse