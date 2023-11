Come cambia la classifica di Sinner dopo Djokovic-Hurkacz: azzurro in semifinale, serbo con il cerino

La vittoria del serbo Novak Djokovic sul polacco Hubert Hurkacz nella terza giornata del Gruppo Verde del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis è utile per il numero 1 del mondo soltanto per i 200 punti incamerati nel ranking ATP.

Il set ceduto contro il polacco, infatti, costringe il serbo a tifare Sinner questa sera contro Rune: il numero 1 deve sperare in una vittoria dell’azzurro per qualificarsi alle semifinali da secondo del girone, mentre una vittoria del danese estrometterebbe Djokovic, che finirebbe terzo. In nessun caso il serbo potrà vincere il girone.

Jannik Sinner, invece, proprio in virtù del set vinto da Hurkacz si presenterà al match di questa sera con la qualificazione alle semifinali già in tasca: sarà primo in caso di vittoria contro Rune, con Djokovic secondo ed il danese eliminato, mentre sarà secondo in caso di sconfitta contro Rune, col danese primo ed il serbo eliminato. In nessun caso l’azzurro potrà essere eliminato.

Per il danese Holger Rune si tratterà, infine, di un match da tutto o niente, in quanto non ha alternative: vincendo sarebbe primo, con Sinner secondo e Djokovic eliminato, mentre perdendo sarebbe eliminato, con Sinner primo ed il serbo secondo. In nessun caso Rune potrà finire secondo.

COMBINAZIONI GRUPPO VERDE

1) Se Sinner batte Rune, allora Sinner è primo e Djokovic è secondo (Rune è eliminato).

2) Se Rune batte Sinner, allora Rune è primo e Sinner è secondo (Djokovic è eliminato).

CLASSIFICA GRUPPO VERDE

1 Novak Djokovic (Serbia) 2 vittorie in 3 match, set 5-4 (55.56%), game 54-49 (52.43%)

2 Jannik Sinner (Italia) 2 vittorie in 2 match, set 4-1 (80%), game 32-26 (55.17%) IN SEMIFINALE

3 Holger Rune (Danimarca) 1 vittoria in 2 match, set 3-2 (60 %), game 16-19 (45.71%)

4 Hubert Hurkacz (Polonia) 0 vittorie in 1 match, set 1-2 (33.33%), game 13-17 (43.33%) ELIMINATO

5 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 0 vittorie in 2 match, set 0-4 (0%), game 8-12 (40%) ELIMINATO

