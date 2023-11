Next Gen ATP Finals 2023: tutti i qualificati e chi ha dato forfait. Presenti 2 italiani e 1 wild card

La Race to Jeddah, la graduatoria che considera i punti raccolti nell’anno solare dai tennisti Under 21 in corsa per le Next Gen ATP Finals 2023, che si terranno a Gedda, in Arabia Saudita, ha emesso i suoi verdetti assegnando i 7 posti in palio per la manifestazione.

L’ottavo qualificato, dopo l’assegnazione della wild card, è il giordano Abdullah Shelbayh, inoltre da tempo sono noti i forfait dei primi quattro della classifica, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz, il danese Holger Rune, impegnati nelle ATP Finals, e lo statunitense Ben Shelton e l’azzurro Lorenzo Musetti, out per infortunio.

Sono stati, dunque, i posti dal quinto all’11° compresi, al netto di ulteriori rinunce dei prossimi giorni, ad assegnare gli slot in palio: in casa Italia sono due i qualificati, ovvero Flavio Cobolli, ottavo in graduatoria, e Luca Nardi, undicesimo.

Gli altri cinque qualificati sono i transalpini Arthur Fils, quinto con 1158, e Luca Van Assche, sesto a quota 687, l’elvetico Dominic Stricker, settimo con 673, lo statunitense Alex Michelsen, nono a quota 610, ed il serbo Hamad Medjedovic, decimo con 582: appuntamento dal 28 novembre al 2 dicembre.

RACE TO JEDDAH LIVE 12 NOVEMBRE

1 Carlos Alcaraz ESP 8655

2 Holger Rune DEN 3660

3 Ben Shelton USA 2145

4 Lorenzo Musetti ITA 1470

5 Arthur Fils FRA 1158

6 Luca Van Assche FRA 687

7 Dominic Stricker SUI 673

8 Flavio Cobolli ITA 626

9 Alex Michelsen USA 610

10 Hamad Medjedovic SRB 582

11 Luca Nardi ITA 519

WC Abdullah Shelbayh JOR 311

