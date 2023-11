Come cambia il tabellone di Parigi-Bercy senza Sinner? Terzo top-4 a salutare in anticipo! Chi rimane

Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi-Bercy e non giocherà l’ottavo di finale contro l’australiano Alex de Minaur. Il tennista italiano ha rinunciato a scendere in campo nel tardo pomeriggio odierno considerando che ha sconfitto Mackenzie McDonald soltanto alle ore 02.36. Oggettivamente non c’erano i tempi di recupero necessari a causa della folle programmazione di organizzatori non all’altezza di un evento di questo calibro. Il numero 4 al mondo saluta il torneo sul cemento indoor della capitale francese e il tabellone perde un’altra stella, dopo che il numero 3 Daniil Medvedev era stato eliminato dal bulgaro Grigor Dimitrov e il numero 2 Carlos Alcaraz aveva ceduto contro il russo Roman Safiullin.

Si concretizza così il quarto di finale tra il russo Andrey Rublev (numero 5) e l’australiano Alex de Minaur (numero 13). Il vincente si qualificherà alla semifinale, dove probabilmente incrocerà il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo che prima affronterà l’olandese Griekspoor e poi eventualmente il danese Holger Rune (numero 6 ampiamente favorito contro il tedesco Altmaier). La parte alta del tabellone è quindi quella condizionata dal forfait di Jannik Sinner, mentre la parte bassa era stata notevolmente stravolta dalle eliminazioni di Alcaraz e Medvedev.

Il russo Karen Khachanov ha eliminato Safiullin, autore dell’impresa contro Alcaraz, e ora attende ai quarti di finale il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Alexander Zverev. Il bulgaro Grigor Dimitrov prosegue la propria cavalcata dopo aver estromesso Medvedev, ha battuto il kazako Bublik e ora attende ai quarti il vincente della sfida tra il polacco Hubert Hurkacz e l’argentino Francisco Cerundolo.

