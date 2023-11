Chi sono i nomi nuovi dell’Italia? I volti più interessanti dell’Under 19 convocati da Corradi

Per preparare al meglio la propria formazione, il tecnico dell’Italia Under 19 Bernardo Corradi, ha reso noti i ventitré calciatori convocati per il prossimo stage. Lunedì 6 novembre i giovani azzurrini si raduneranno, dopo aver svolto due sedute di allenamenti in due giorni, e termineranno solamente mercoledì 8 novembre con un’amichevole “[…] a ranghi contrapposti”, come riportato sul sito ufficiale della FIGC.

I prossimi impegno ufficiali per la nostra Nazionale U19 si terranno solamente tra il 14 e il 20 novembre prossimo, quando se la vedranno prima con il Liechtenstein, poi il 17 novembre contro la Svizzera e infine con la Svezia. Si tratterà delle Qualificazioni agli Europei del 2024 che si terranno nell’Irlanda del Nord. Per arrivare al meglio a queste sfide dunque, Corradi, lavorerà con i ragazzi convocati. E tra i diversi nomi non si può non notare ad esempio Wisdom Amey.

Difensore centrale classe 2005, il giovane calciatore attualmente in forza al Bologna avrà modo di confrontarsi con giocatori di livello internazionale: nel 2020/21 prima e nel 2021/22 poi, ha anche esordito e giocato in A con i felsinei. Insomma un talento cristallino che va certamente seguito e tenuto d’occhio. Non è una novità, ma è sicuramente la stella del gruppo: Simone Pafundi.

Dopo il Mondiale perso solamente in finale con l’Under 20, il calciatore dell’Udinese ha rivestito la maglia dell’Under 19 già lo scorso 14 ottobre in Serbia-Italia, gara vinta per 1-3 anche grazie a una sua doppietta. Insomma sono diversi i profili interessanti: vedremo come Corradi lavorerà con loro.

ITALIA UNDER 19: I CONVOCATI

Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Hellas Verona), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Pagnucco (Juventus), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Romani (Fiorentina), Stefano Turco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Marco Delle Monache (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Jonas Harder (Fiorentina), Raphael Kofler (Südtirol), Mattia Mannini (Roma), Gabriel Martinelli (Atalanta), Diego Ripani (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Kevin Bruno (Sassuolo), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Simone Pafundi (Udinese), Marco Romano (Genoa).

Foto: LaPresse