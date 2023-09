Calcio, l’Italia Under 19 superata 2-0 dai pari etÃ  dell’Olanda

L’Italia under 19 deve fare i conti con la prima sconfitta della gestione Corradi. Gli azzurrini vengono superati per 2-0 dall’Olanda allo stadio Lungobisenzio di Prato, trovando soltanto a sprazzi le giuste trame per mettere in difficoltà i pari età in maglia orange, trascinati dai gol di Milambo e Slory.

I primi minuti sono di estrema sofferenza, con Calligaris che si dimostra attento su Rijkhoff e Banzuzi. Al ventesimo Longoni viene anticipato di un nulla, ma attorno alla mezz’ora arriva il gol dell’Olanda, con Milambo che parte dalla propria metà campo, arriva al limite dell’area per scagliare un potente destro alle spalle del portiere azzurro.

La partita si stappa, l’Italia si riversa in avanti con Delle Monache va immediatamente vicino al pari un paio di volte; dall’altra parte Rijkhoff costringe Calligaris ad un super intervento poco prima dell’intervallo. Nel secondo tempo gli azzurrini ci provano e vanno vicino al pari con Bolzan che si ritrova sulla traiettoria di un rilancio del portiere avversario, con la palla che sibila vicino al palo.

Ma l’Olanda ha più tecnica e passa di nuovo al minuto 57, altro contropiede dopo una palla persa sanguinosa e Slory punisce la difesa azzurra scartando Calligaris e depositando in rete. Gli ospiti gestiscono fino al finale, firmando il primo ko di Corradi sulla panchina degli azzurri, con il mister che dovrà resettare in vista di novembre, quando partirà la prima fase di qualificazione per gli Europei di categoria.

