Calcio, riscatto per l’Italia U19: Serbia superata per 3-1. Pafundi show con una doppietta

Importante successo per l’Italia Under 19 guidata da mister Bernardo Corradi. A distanza di tre giorni, i giovani azzurri, sono riusciti a riscattarsi proprio contro la Serbia U19 che, lo scorso 11 ottobre, si era imposta per 5-4. Quest’oggi, allo Sportski centar FSS di Stara Pazova, gli azzurrini hanno vinto per 3-1 contro i serbi.

A passare in vantaggio è stata proprio l’Italia: al 34esimo gol del gioiellino dell’Udinese Simone Pafundi. Sei minuti più tardi ancora Pafundi sigla la sua personale doppietta e il 2-0. Al 49′ della ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con Jovan Mijatović, ma a chiuderla ci pensa Alphadjo Cisse, giocatore dell’Hellas Verona, che dal dischetto non sbaglia e fa 3-1. Ed ecco di seguito le dichiarazioni di mister Corradi riportate sul sito ufficiale della FIGC.

ITALIA U19: LE DICHIRAZIONI DEL TECNICO CORRADI

“La partita è andata molto bene – sottolinea Bernardo Corradi -, come, d’altronde, era andata molto bene quella di tre giorni fa, al di là, chiaramente, del risultato. Per chi fa il lavoro che facciamo noi con le nazionali, quello che conta di più è il percorso che fanno i ragazzi. Quindi, a volte, è meglio incappare in un risultato negativo facendo un’ottima gara piuttosto che il contrario. La squadra ha dato una grande risposta contro un’avversaria ostica, che ha reso queste due partite qualcosa di più di due amichevoli”.

“L’indicazione migliore che ho tratto da queste due partite – conclude il tecnico azzurro – è aver messo a sistema alcuni calciatori che, negli anni passati, non erano pronti e che, adesso, stanno tornando utili consentendoci di allargare la base di questa squadra”.

Foto: LaPresse