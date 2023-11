Chi è il miglior marcatore della Serie C? Chi comanda la classifica unificata dei tre gironi

La Serie C è la solita battaglia campale. Tre gironi con tanta lotta in cima ed in coda alla classifica, con Mantova, Torres e Juve Stabia a guidare le tre classifiche. Guardando in una graduatoria più personale, quella dei migliori bomber della stagione, a guardare tutti dall’alto verso il basso è, in maniera un po’ sorprendente, Jacopo Murano dell’AZ Picerno.

Il trentatreenne di Potenza non è mai stato un vero e proprio bomber di razza in carriera, se non nella sua breakout season in Serie D al Savona, nel 2016/17, con ventisei reti a segno. Le undici reti messe a segno nel 2020/21 con la maglia del Perugia in terza serie sono il suo record in un campionato professionistico.

Le ultime due stagioni sono state alquanto tormentate: dopo aver iniziato il 2021/22 ancora al Perugia in B, ha preferito scendere di nuovo di categoria all’Avellino, in cui è stato investito del titolo di rinforzo di enorme spessore. Ma le cose non funzionano in Irpinia, nonostante il suo allenatore Massimo Rastelli dichiari che Murano ‘abbia un motore da Serie A‘: due reti in trentuno presenze complessive e nel mercato invernale il ritorno ‘a casa’, nel Potenza, aiutandolo a raggiungere il nono posto ed i conseguenti playoff.

Per la nuova stagione ha invece scelto di spostarsi di pochi chilometri, rimanendo vicino casa. Forse quello che ci voleva per un calciatore in cerca di identità. E, smentendo la massima nemo propheta in patria, ha reso il suo AZ Picerno una delle sorprese più belle di inizio stagione, con 17 punti nelle prime 11 partite. Arrivati grazie anche, se non soprattutto, ai suoi 9 gol, poco più della metà della produzione della squadra: il record personale è a portata di mano.

Foto: LaPresse