Calendario Serie C calcio oggi: orari partite 29 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming

Il calcio italiano non si ferma più. Terminato il turno infrasettimanale di Serie A e Serie B, oggi inizierà la sesta giornata della Serie C 2023-2024: saranno quattro le sfide valevoli per la tornata numero sei della terza serie calcistica d’Italia che si disputeranno nella serata odierna.

Tutti e quattro gli incontri riguarderanno il girone A del campionato: la sfida più interessante vedrà affrontarsi Triestina e Mantova, due delle sorprese del raggruppamento settentrionale. La squadra lombarda, ripescata in C dopo essere retrocessa l’anno scorso e in testa dopo cinque impegni a pari punti con il Padova, va alla caccia del quinto successo consecutivo contro gli alabardati, i quali occupano saldamente una posizione nella zona playoff.

Il Virtus Verona vuole continuare a stupire con il Novara, la quale occupa una mesta penultima posizione al momento. Ancor peggio è messa un’altra piemontese, l’Alessandria, inchiodata in coda alla classifica, la quale dovrà cercare di racimolare punti dallo scontro salvezza con la Pro Sesto. Infine, l’ultima sfida della serata sarà Pergolettese–Pro Patria.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la sesta giornata della Serie C 2023-2024: tutte le sfide odierne saranno visibili in tv su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO SERIE C 2023-2024 OGGI

Venerdì 29 settembre

Ore 20.45 Virtus Verona-Novara – Diretta tv su Sky Sport 251, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Triestina-Mantova – Diretta tv su Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Alessandria-Pro Sesto – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 253, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Pergolettese-Pro Patria – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Foto: LiveMedia/Nicola Mastronardi