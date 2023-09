Calendario Serie C calcio oggi: orari 17 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Continua incessante il programma di questa settimana per quanto riguarda la Serie C 2023-2024: saranno dodici le partite che si svolgeranno nella giornata di domani, valevoli per il terzo turno dell’edizione in corso della terza serie calcistica italiana.

Le dodici sfide di oggi si divideranno a metà tra il girone A e il girone C: nel raggruppamento settentrionale, occhio al Vicenza, che ospiterà in casa il Lumezzane. Scenderà in campo anche la Virtus Verona, prima a punteggio pieno dopo due giornate, la quale sarà di scena fuori casa con il Legnago. Il match più affascinante della giornata di oggi vedrà affrontarsi Alessandria e Padova, due compagini storiche del calcio italiano, con i veneti che cercano punti pesanti per la corsa promozione.

Per quanto riguarda il raggruppamento meridionale, la scena se la prenderà la sfida tra Avellino e Foggia: i satanelli, dopo la sconfitta con il Taranto della prima giornata, non può permettersi altri passi falsi per rimanere in scia alle compagini di testa. Spazio anche al derby campano tra Casertana e Benevento, mentre il Crotone farà visita al campo della Virtus Francavilla.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per la terza giornata della Serie C 2023-2024: tutte i match della giornata odierna saranno trasmessi su Sky in tv e su Sky Go e Now Tv in streaming.

CALENDARIO SERIE C 2023-2024 OGGI

Domenica 17 settembre

Ore 16.15 Pro Patria-Arzignano – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Alessandria-Padova – Diretta tv su Sky Sport 251, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Novara-Trento – Diretta tv su Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Fiorenzuola-Albinoleffe – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Vicenza-Lumezzane – Diretta tv su Sky Sport 255, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Legnago-Lumezzane – Diretta tv su Sky Sport 256, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Catania-Picerno – Diretta tv su Sky Sport 251, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Avellino-Foggia – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Potenza-Monopoli – Diretta tv su Sky Sport 253, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Virtus Francavilla-Crotone – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Turris-Sorrento – Diretta tv su Sky Sport 255, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Casertana-Benevento – Diretta tv su Sky Sport 256, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv.

Foto: LiveMedia/Nicola Mastronardi