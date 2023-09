Calendario Serie C calcio oggi: orari partite 15 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming

Nella giornata di oggi scatterà il terzo turno della Serie C 2023-2024: questo venerdì si disputeranno i primi cinque incontri per ciò che concerne il weekend che verrà. Al contrario delle prime due tornate, dove le partite del girone A si furono svolte a partire dalla domenica, il programma del raggruppamento più settentrionale, insieme a quello del girone B, vedrà il suo inizio in questa serata.

La sfida più attesa del giorno, e forse dell’intero fine settimana, vedrà affrontarsi la Spal e il Perugia: le due squadre hanno avuto inizi di stagione differenti, visto che gli estensi hanno vinto l’unica partita giocata con la Vis Pesaro per 1-0, mentre gli umbri non hanno ancora ottenuto il primo urrà del campionato, avendo pareggiato le sfide con Lucchese e Pescara nelle prime uscite stagionali.

Gli altri tre match della giornata per il girone B riguarderanno la Juventus Next Gen, impegnata a Rimini, l’Ancona che ospiterà il Pineto e il Cesena, di scena a Pontedera per il weekend. L’ultimo incontro restante conterrà come scritto in precedenza per il girone A, e a sfidarsi saranno l’Atalanta Under 23 e la Giana Erminio.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la terza giornata della Serie C 2023-2024; tutti i match saranno trasmessi in Tv su Sky, mentre la diretta streaming sarà garantita dal Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE C 2023-2024 OGGI

Venerdì 15 settembre

Ore 20.45 Rimini-Juventus Next Gen – Diretta tv su Sky Sport 252, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Spal-Perugia – Diretta tv su Sky Sport 253, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Atalanta U23-Giana Erminio – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Pontedera-Cesena – Diretta tv su Sky Sport 255, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Ancona-Pineto – Diretta tv su Sky Sport 256, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

