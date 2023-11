Calendario NextGen Finals 2023 oggi: orari 28 novembre, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Tra poche ore inizieranno finalmente a Jeddah (Arabia Saudia) le Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori Under 21 del 2023. Quest’oggi si disputeranno tutti i quattro incontri validi per la prima giornata della fase a gironi e lo spettacolo sicuramente non mancherà.

Si comincerà alle ore 13:00 italiane con la sfida tra l’azzurro Luca Nardi e il francese Arthur Fils (testa di serie n.1). Questa partita sarà valevole per il gruppo verde, così come anche il match tra l‘italiano Flavio Cobolli e lo svizzero Dominic Stricker, in programma come secondo incontro di giornata e comunque non prima delle 14:00 italiane.

Poche ore più tardi si disputeranno le sfide del gruppo rosso. Non prima delle ore 18:00 italiane ci sarà spazio per lo scontro tra il transalpino Luca van Assche (n.2 del seeding) e il rappresentante della Giordania Abedallah Shelbayh (quest’ultimo ha ricevuto una wild card per questo evento in quanto pioniere del tennis in Medio Oriente). A seguire scenderanno invece in campo lo statunitense Alex Michelsen e il serbo Hamad Medjedovic nell’ultimo incontro di giornata.

Le partite odierne delle Next Gen ATP Finals si potranno vedere in diretta tv su Supertennis (in chiaro) e Sky Sport Tennis HD (a pagamento) e in diretta streaming su Supertennis.it, SupertenniX, Sky Go, Now, Tennis TV. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle sfide degli italiani.

CALENDARIO NEXT GEN ATP FINALS 2023 OGGI

Martedì 28 novembre

Centre Court

Dalle 13:00 italiane

A. Fils (FRA) (1) – L. Nardi (ITA) (7)

Non prima delle 14:00 italiane

D. Stricker (SUI) (3) – F. Cobolli (ITA) (5)

Non prima delle 18:00 italiane

L. Van Assche (FRA) (2) – A. Shelbayh (JOR) (8)

A seguire

A. Michelsen (USA) (4) – H. Medjedovic (SRB) (6)

PROGRAMMA NEXT GEN ATP FINALS 2023 OGGI: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis, Sky Sport Tennis HD (canale 203)

Diretta streaming: Supertennis.it, SupertenniX, Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport (solo per Fils-Nardi e Stricker-Cobolli)

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it