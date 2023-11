Quanti soldi hanno guadagnato gli azzurri vincendo la Coppa Davis: la cifra da dividere per 5

Domenica 26 novembre a Malaga è stata scritta una pagina di storia dello sport ed in particolare del tennis italiano, grazie alla vittoria della Coppa Davis 2023. Il successo in finale per 2-0 sull’Australia ha regalato al Bel Paese la seconda Insalatiera, 47 anni dopo il primo trionfo conquistato in trasferta a Santiago del Cile dai vari Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli.

Erano altri tempi ed era sicuramente un’altra Davis, ma non per questo va minimizzata l’impresa della squadra guidata da capitan Volandri in terra iberica. Jannik Sinner, trascinatore assoluto con 5 partite vinte su 5 (tra singolo e doppio) nelle Finals, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli hanno interrotto un lungo digiuno chiudendo il cerchio in un certo senso e aprendo contemporaneamente un nuovo ciclo (si spera) d’oro.

Una vittoria anche a livello economico per la Federazione Italiana, che incassa ben 2,1 milioni di dollari statunitensi (circa 1,912 milioni di euro) dall’ITF grazie al primo posto nella Davis 2023. Da regolamento non è previsto un montepremi dedicato ai giocatori, ma la FITP ha deciso di garantire un premio vittoria ai protagonisti del trionfo di Malaga.

Per l’affermazione ai quarti sull’Olanda era pianificato un compenso di 860 mila euro, per il successo in semifinale sulla Serbia 1 milione ed infine per il sigillo conclusivo sull’Australia di 1,6 milioni per un totale di 3,46 milioni. A conti fatti Sinner, Sonego, Musetti, Arnaldi e Bolelli hanno portato a casa poco meno di 700 mila euro a testa per la settimana in Spagna.

