Cobolli-Stricker oggi in tv, NextGen Finals 2023: orario, programma in chiaro, streaming

Ultimo grande appuntamento della stagione 2023 di tennis, con le Next Gen Finals. Otto tra i migliori under 21 del pianeta si sfideranno sul cemento di Jeddah per il titolo, che in passato ha visto vittorie illustri come quelle di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Quest’oggi vedremo anche il debutto di Flavio Cobolli, che se la vedrà con Dominic Stricker.

Lo svizzero è un giocatore sui generis, fisicamente non irreprensibile ma dotato di un braccio da applausi. E ne sono venuti a conoscenza nomi di grido come Stefanos Tsitsipas agli ultimi US Open e Casper Ruud nel torneo casalingo di Basilea. Ma Flavio, che si è tolto delle discrete soddisfazioni in stagione come la qualificazione a Roma e al Roland Garros ed i quarti di finale a Monaco di Baviera, conosce molto bene il suo avversario.

I due sono difatti stati compagni di doppio in ambito juniores, raccogliendo anche dei risultati parecchio interessanti. Sia nel 2019 che nel 2020 hanno raggiunto la finale del Roland Garros, venendo battuti nella prima occasione da Thiago Tirante e Matheus Pucinelli, mentre l’anno successivo trionfarono per 6-2 6-4 sui brasiliani Natan Rodrigues e Bruno Oliveira.

Il match tra Flavio Cobolli e Dominic Stricker, valido per la prima giornata delle NextGen Finals 2023, è il secondo previsto, dopo l’apertura della contesa tra Luca Nardi e Arthur Fils che inizierà alle 13.00 italiane. Proprio per questo l’impegno dell’altro azzurro non è previsto prima delle 14.00 orario di Roma. La partita sarà visibile in chiaro su Supertennis ed in abbonamento su Sky Sport Tennis; in streaming invece su Supertennis.it, Supertennix, NOW e SkyGo.

NEXTGEN FINALS 2023, IL CALENDARIO DELLA PRIMA GIORNATA

28 novembre (ora italiana)

13.00 Arthur Fils vs Luca Nardi – girone verde

non prima delle 14.00 Dominic Stricker vs Flavio Cobolli – girone verde

COBOLLI-STRICKER, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: NOW, SkyGo, Supertennis.it, Supertennix

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Mattia Martegani