Calendario Mondiale MotoGP 2024: date, programma, orari. Cresce il numero di GP

Il Motomondiale 2023 è prossimo ad abbandonare l’ambito della cronaca per trasferirsi in quello della storia. Indipendentemente dagli sviluppi avuti dalla lotta per il titolo piloti, sarà ricordato per il fatto di aver proposto un’inedita egemonia assoluta della Ducati e per aver registrato un’acuta crisi delle aziende giapponesi.

Il 2024 proporrà tantissimi temi e ci sarà tutto lo spazio per svilupparli. D’altronde il calendario annuncia la stagione più lunga di sempre, poiché sono programmati ben 22 Gran Premi! Due in più di quelli andati in scena nell’arco del 2023, tutti confermati.

Le aggiunte sono il Kazakistan, nella speranza si possa correre per davvero (l’appuntamento quest’anno è stato cancellato a causa di insormontabili difficoltà organizzative), e Aragon (inopinatamente assente dallo schedule degli ultimi dodici mesi).

L’opening torna a disputarsi in Qatar e avrà luogo il 10 marzo. La conclusione è invece fissata per il 17 novembre, sempre a Valencia. Fra i “traslochi” va annoverato anche quello del Montmelò, riposizionato in primavera, come sempre accaduto nel XXI secolo.

Nel mezzo due Gran Premi in Italia. Nel fine settimana del 31 maggio – 2 giugno si correrà al Mugello, mentre il weekend dell’6-8 settembre sarà quello in cui si gareggerà a Misano. A seguire il calendario completo.

MOTOGP – CALENDARIO MONDIALE 2024

1) GP QATAR – 10 marzo (Lusail)

2) GP PORTOGALLO – 24 marzo (Portimao)

3) GP ARGENTINA – 7 aprile (Rio Hondo)

4) GP AMERICHE – 14 aprile (Austin)

5) GP SPAGNA – 28 aprile (Jerez)

6) GP FRANCIA – 12 maggio (Le Mans)

7) GP CATALOGNA – 26 maggio (Barcellona)

8) GP ITALIA – 2 giugno (Mugello)

9) GP KAZAKISTAN – 16 giugno (Sokol)

10) TT ASSEN – 30 giugno (Assen)

11) GP GERMANIA – 7 luglio (Sachsenring)

12) GP GRAN BRETAGNA – 4 agosto (Silverstone)

13) GP AUSTRIA – 18 agosto (Spielberg)

14) GP ARAGON – 1 settembre (Alcañiz)

15) GP SAN MARINO – 8 settembre (Misano)

16) GP INDIA – 22 settembre (Greater Noida)

17) GP INDONESIA – 29 settembre (Mandalika)

18) GP GIAPPONE – 6 ottobre (Motegi)

19) GP AUSTRALIA – 20 ottobre (Phillip Island)

20) GP THAILANDIA – 27 ottobre (Buriram)

21) GP MALESIA – 3 novembre (Sepang)

22) GP VALENCIA – 17 novembre (Valencia)

Foto: MotoGPpress.com