Calendario Europei judo 2023 oggi: orari 4 novembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo un day-1 al di sotto delle aspettative, l’Italia ha subito la possibilità di reagire nella seconda giornata dei Campionati Europei Individuali 2023 di judo, in corso di svolgimento sui tatami dell’Arena Sud de France di Montpellier. Saranno 6 i judoka azzurri impegnati quest’oggi nelle quattro categorie previste: -63 e -70 kg femminili, -73 e -81 kg maschili.

La selezione tricolore schiera una delle sue stelle, Manuel Lombardo, che punta ad una medaglia nei 73 kg dopo aver sfiorato lo scorso maggio a Doha il titolo mondiale. Il piemontese dovrà vedersela però con alcuni big globali come il n.1 del ranking Hidayat Heydarov ed il fenomeno georgiano Lasha Shavdatuashvili, oltre al campione iridato in carica Nils Stump.

Da seguire con attenzione in casa Italia degli outsider per il podio continentale come Giovanni Esposito (argento europeo 2022) nei -73 kg e Antonio Esposito nei -81 kg (in buona forma dopo il terzo posto di Baku ed il quinto di Abu Dhabi a livello Slam). Meno chance sulla carta tra le donne, con la giovanissima esordiente Savita Russo bloccata nella sua Pool dalla kosovara Fazliu e dalla leggenda francese Agbegnenou. Sempre nei -63 kg Flavia Favorini può provarci per avvicinare i quarti di finale, mentre Irene Pedrotti dovrà superarsi per trovare l’exploit nei -70 kg.

Tutti i combattimenti della seconda giornata, a partire dalle eliminatorie mattutine, saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre non è prevista la copertura televisiva della competizione in Italia. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2023 OGGI

Sabato 4 novembre

Ore 11.30 Eliminatorie 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili a Montpellier (Francia)

Ore 16.00 Final Block 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili a Montpellier (Francia)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Judo TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

EUROPEI JUDO 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Manuel Lombardo (73 kg), Giovanni Esposito (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Savita Russo (63 kg), Flavia Favorini (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg).

Foto: IJF