Calendario Europei curling 2023 oggi: quando gioca l’Italia, orari 22 novembre, tv, programma, streaming

Due squadre unite dalla stessa fame di vittoria. Si prospetta una giornata molto importante ad Aberdeen, città scozzese che sta ospitando i Campionati Europei 2023 maschili e femminili di curling. Nel day 5 di competizioni infatti i nostri ragazzi dovranno confermare il loro roboante stato di forma, lanciandosi definitivamente verso delle semifinali sempre più vicine. Saranno tre gli incontri pianificati, due del Torneo maschile, uno nel Torneo femminile

Le ostilità si apriranno alle ore 10:00, quando scenderà sul ghiaccio il team guidato da Joel Retornaz, reduce dalla vittoria con la bestia nera Scozia e pronto a sfidare la Turchia. Alle 15:00 invece sarà il turno di Stefania Constantini e Co, alle prese con l’ostica Svezia.

Alle 20:00 invece la squadra maschile lancerà il guanto di sfida alla Finlandia, avversario che come la Turchia occupa le posizioni basse del Round Robin, ma proprio per questo motivo da non sottovalutare per nessun motivo.

I tre incontri saranno visibili integralmente in diretta streaming su Recast/The Curling Channel. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta testuale di ogni partita.

EUROPEI 2023: CALENDARIO PARTITE ITALIA CURLING OGGI

Mercoledì 22 novembre

Ore 10.00 Italia-Turchia (Torneo maschile)

Ore 15.00 Italia-Svezia (Torneo femminile)

Ore 20.00 Italia-Finlandia (Torneo maschile)

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA DI OGGI AI CAMPIONATI EUROPEI 2023 DI CURLING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Recast/The Curling Channel, per gli abbonati

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse