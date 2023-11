Sci di fondo, Coppa del Mondo Kuusamo 2023. Fra le donne lo scorso anno fu dominio svedese

La tappa inaugurale del massimo circuito di sci di fondo andrà in scena a Ruka, in Finlandia. La località situata nei pressi di Kuusamo ha fatto breccia nel calendario della Coppa del Mondo a partire dal 2002-03, assurgendo immediatamente al ruolo di appuntamento fisso.

Nell’ambito femminile, l’Italia non solo non ha mai vinto, ma non è mai neppure salita sul podio. I piazzamenti più nobili sono due quarti posti raccolti da Marianna Longa. La valtellinese si fregiò della quarta moneta sia nella 10 km a tecnica classica del 2008 che in quella del 2009.

Le gare programmate nel fine settimana del 24-26 novembre 2023 sono tre. Si parte con una sprint a tecnica classica (venerdì); si passa poi a una 10 km in alternato contro il cronometro (sabato); si conclude con una 20 km mass start a skating (domenica).

RUKA (DONNE) – I RISULTATI DEL 2022

Sprint TC

1) Ribom – 2) Hagström – 3) Weng T.U.

10 km TC

1) Andersson – 2) Karlsson – 3) Hennig

Inseguimento 20 km TL

1) Karlsson – 2) Andersson – 3) Weng T.U.

RUKA FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TC (Podi con donne in attività)

2016 : 1) Nilsson – 2) Falla – 3) Weng H.

2017 : 1) Nilsson – 2) Bjorsen – 3) Stupak

2018 : 1) Stupak – 2) Dahlqvist – 3) Ingemarsdotter

2019 : 1) Falla – 2) Sundling – 3) Bjorsen

2020 : 1) Svahn – 2) Dahlqvist – 3) Sundling

2021 : 1) Dahlqvist – 2) Hagström – 3) Falla

2022 : 1) Ribom – 2) Hagström – 3) Weng T.U.

10 km TC (Podi con donne in attività)

2012 : 1) Bjørgen – 2) Johaug – 3) Weng H.

2015 : 1) Johaug – 2) Nilsson – 3) Niskanen

2016 : 1) Bjørgen – 2) Pärmäkoski – 3) Weng H.

2017 : 1) Bjørgen – 2) Kalla – 3) Østberg

2018 : 1) Johaug – 2) Kalla – 3) Andersson

2019 : 1) Johaug – 2) Pärmäkoski – 3) Nepryaeva

2020 : 1) Johaug – 2) Karlsson – 3) Andersson

2021 : 1) Karlsson – 2) Johaug – 3) Hennig

2022 : 1) Andersson – 2) Karlsson – 3) Hennig

20 km mass start

Nessun precedente

Foto: La Presse