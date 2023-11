Curling, questa Italia non ha limiti! Retornaz cancella anche il tabù Scozia e ipoteca il 1° posto nel round robin

L’Italia del curling non si ferma più e continua a sognare in grande ai Campionati Europei 2023 di Aberdeen. In campo maschile la squadra formata da Mattia Giovanella, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e lo skip Joel Retornaz si conferma infatti imbattuta con il sesto successo consecutivo, interrompendo un incredibile trend negativo (che durava dal 2015) di 18 ko di seguito da parte del Bel Paese contro la Scozia (o Gran Bretagna) nei grandi eventi per nazionali. Gli azzurri, a tre sessioni dalla fine del round robin, ipotecano la qualificazione per le semifinali e si portano ad una sola affermazione dalla certezza di chiudere davanti a tutti la prima fase della rassegna continentale.

Avvio positivo per i nostri portacolori, che sfruttano un paio di imprecisioni di Mouat mettendo a segno subito due punti con l’ultimo tiro di Retornaz nel primo end. Nulla di fatto nella seconda ripresa, con gli scozzesi che optano per la mano nulla nel momento in cui capiscono di non poter fare più di un punto con il martello. Purtroppo gli azzurri regalano qualcosa nel terzo end e lo skip britannico si rivela implacabile, punendo le sbavature di Mosaner e Retornaz e passando in vantaggio 3-2.

Il team italiano costruisce una buona mano offensiva nel quarto end, ma Mouat si salva con una super bocciata all’ultimo tiro costringendo Retornaz a piazzare un solo punto per il 3-3. Scozia che viene poi forzata dalla formazione tricolore a prendersi un punto nella mano successiva, girando in vantaggio 4-3 a metà partita. Mosaner e compagni mettono sotto pressione gli avversari con un gioco di alto livello e conquistano due punti fondamentali per tornare avanti 5-4 dopo sei end. Mano nulla abbastanza interlocutoria nel settimo end, ma gli scozzesi non mollano e operano il controsorpasso (6-5) grazie ad una splendida bocciata del third Grant Hardie e ad un impeccabile Mouat in chiusura.

Sotto di un punto con il martello a disposizione nel nono end, l’Italia costruisce una possibile mano da 2 fino all’ultima doppia bocciata dello skip avversario, che concede perlomeno agli azzurri l’opzione di liberare completamente la casa (blank) e giocarsi tutto all’ultimo end con il martello. Mano decisiva in cui Mouat non è perfetto e Retornaz ne approfitta, bocciando nel tiro conclusivo (non semplice, aggirando una guardia centrale) l’unica stone britannica nella casa e firmando i due punti valevoli per la vittoria con lo score di 7-6.

Foto: WCF/Celine Stucki