Calendario Europei curling 2023 oggi: orari partite dell’Italia, programma 23 novembre, tv, streaming

Oggi giovedì 23 novembre si conclude la fase a gironi degli Europei 2023 di curling, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna). L’Italia si è qualificata alle semifinali con entrambe le squadre: gli uomini sono già certi del primo posto e alle ore 15.00 incroceranno la Germania, attendendo i risultati delle altre partite per conoscere l’identità dell’avversaria nel match da dentro o fuori; le donne contenderanno il primato alla Svizzera nello scontro diretto previsto alle ore 10.00.

Joel Retornaz e compagni vogliono proseguire il proprio cammino da imbattuti dopo aver vinto le prime otto partite, cercando l’impresa di completare il filotto di successi nel round robin e lanciarsi verso la fase a eliminazione diretta che mette in palio le medaglie. Stefania Constantini e compagne sono quantomeno certe della seconda piazza, ma con una vittoria contro le Campionesse del Mondo balzerebbero al primo posto in classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2023 di curling nella giornata di oggi (giovedì 23 novembre). Le semifinali femminili e Italia-Germania saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. Italia-Svizzera sarà visibile in diretta streaming su Recast/The Curling Channel. Tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CURLING OGGI

Ore 10.00 Nona giornata femminile: Italia-Svizzera – Diretta streaming su Recast/The Curling Channel

Ore 15.00 Nona giornata maschile: Italia-Germania – Diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Recast/The Curling Channel

Ore 20.00 Semifinali femminili, con l’Italia (avversario da definire) – Diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Recast/The Curling Channel)

PROGRAMMA EUROPEI CURLING: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 per le semifinali femminili e Italia-Germania maschile, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN per le semifinali femminili e Italia-Germania maschile, per gli abbonati; Recast/The Curling Channel per tutte le partite, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Foto: WCF/Steve Seixeiro