Curling, la Scozia vince gli Europei. Bruce Mouat e compagni battono Edin all’extra-end

La Scozia ha vinto gli Europei 2023 di curling maschile, trionfando sul ghiaccio amico di Aberdeen. I padroni di casa hanno battuto la Svezia per 6-5 all’extra-end, conquistando il terzo titolo continentale consecutivo e allungando in testa all’albo d’oro di tutti i tempi (16 medaglie d’oro).

I Campioni del Mondo sono riusciti a regolare i Campioni Olimpici in un memorabile atto conclusivo deciso soltanto al supplementare, in chiusura di una partita altamente equilibrata, incerta e avvincente. Lo skip Bruce Mouat, GrantHardie (vice-skip), Bobby Lammie (second) e Hammy McMillan (lead) fanno festa con pieno merito, dopo il secondo posto ottenuto nel round robin (dove vennero sconfitti dall’Italia, battuta dalla Svezia in semifinale) e il successo in semifinale contro la Svizzera.

La Scozia ha sfruttato il vantaggio del martello iniziale per marcare due punti in apertura di incontro, ma la Svezia ha prontamente reagito nella seconda frazione e ha pareggiato i conti (2-2). Altro botta e risposta tra terzo e quarto end, con un punto a testa per il 3-3. Bruce Mouat e compagni hanno optato per una mano nulla prima dell’intervallo e al ritorno sul ghiaccio hanno siglato il punto del vantaggio (4-3). Il quartetto guidato da Niklas Edin ha adottato la medesima strategia: mano nulla e poi stoccata per il 4-4 in chiusura di ottavo end. La Scozia marca un punto nella nona frazione, ma presta il fianco alla Svezia, che può usufruire del martello nel decimo parziale. Edin e compagni riescono soltanto a pareggiare (5-5) e così all’extra-end è il tiro finale a sorridere ai padroni di casa.

Foto: WCF/Steve Seixeiro