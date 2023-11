Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv: orari, programma, streaming, ordine di gioco 16 novembre

Sesta giornata di ATP Finals in quel del PalaAlpiTour di Torino. Torna in campo il girone verde nel torneo di singolare, con due partite che promettono di regalare tantissimo spettacolo, soprattutto per i colori italiani, e che porranno fine al percorso dei tennisti di questo raggruppamento nella fase a precedere le semifinali dell’evento.

Non prima delle 14.30 Novak Djokovic scenderà in campo contro la riserva Hubert Hurkacz e vorrà assicurarsi il successo. La sconfitta contro Jannik Sinner di due giorni fa non permetterà al n.1 del mondo di starci troppo a pensare, avendo il rischio di affrontare un avversario che non avrà nulla da perdere e pericoloso su una superficie così rapide.

Non prima dalle 21.00 sarà la volta di Jannik Sinner contro il danese Holger Rune. Una partita complicata per l’altoatesino che sarà costretto a un ulteriore sforzo, dopo l’impresa di due giorni fa contro Nole. C’è da sfatare un altro tabù dal momento che Jannik non ha mai sconfitto il giovane Holger, considerando i due precedenti a Sofia (Bulgaria) e a Montecarlo.

Di seguito il programma completo della sesta giornata delle ATP Finals 2023. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now; previste inoltre la diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 di Sinner-Rune e la differita su SuperTennis di Djokovic-Hurkacz alle 23:00. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale per i match di singolare, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2023 OGGI

Giovedì 16 novembre

Ore 12.00 [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [4] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

Non prima delle ore 14.30 [1] Novak Djokovic vs [9] Hubert Hurkacz

Non prima delle 18.30 [5] Marcel Granollers / Horacio Ceballos vs [7] Maximo Gonzalez / Andres Molteni

Non prima delle 21.00 [4] Jannik Sinner vs [8] Holger Rune

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (Sinner-Rune), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: RaiPlay (Sinner-Rune), SkyGo, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Differita in chiaro: SuperTennis (Djokovic-Hurkacz) alle 23.00.

Foto: LaPresse