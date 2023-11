Medvedev-Rublev oggi in tv, ATP Finals 2023: orario, programma, streaming

Continueranno quest’oggi le Nitto ATP Finals 2023, torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Al PalaAlpitour di Torino si disputeranno gli altri due singolari validi per la prima giornata della fase a gironi e lo spettacolo sicuramente non mancherà. Si comincerà con Alcaraz-Zverev non prima delle 14:30 e poi a chiudere il programma ci sarà il derby russo tra Daniil Medvedev (n.3 al mondo) e Andrey Rublev (n.5 del ranking).

Concentrando l’attenzione su quest’ultimo match, va sottolineato che sarà il quarto incontro di giornata (dopo Koolhof/Skupski-Hijikata/Kubler, Alcaraz-Zverev e Bopanna/Ebden-Ram/Salisbury) e che non inizierà in ogni caso prima delle ore 21:00. Chi troverà il successo in questa partita raggiungerà momentaneamente in vetta alla classifica del gruppo rosso il vincente della sfida tra Alcaraz e Zverev.

Da segnalare che tra Medvedev (vincitore della Finals nel 2020) e Rublev il primo sembra avere qualcosa in più sulla carta, ma ciò non è di certo sinonimo di partita già scritta in favore del 1996. Tra i due russi ci sono ben otto precedenti, e in sei casi la vittoria è andata a Medvedev (due volte nel 2023).

La partita tra Medvedev e Rublev si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) e in differita tv su SuperTennis alle ore 23:00. Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV e in differita streaming su supertennis.it alle 23:00. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO ATP FINALS 2023 OGGI

Lunedì 13 novembre

Dalle 12:00

W. Koolhof (NED)/N. Skupski (GBR) (2) – R. Hijikata (AUS)/J. Kubler (AUS) (8)

Non prima delle 14:30

C. Alcaraz (ESP) (2) – A. Zverev (GER) (7) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203)

Non prima delle 18:30

R. Bopanna (IND)/M. Ebden (AUS) (3) – R. Ram (USA)/J. Salisbury (GBR) (6)

Non prima delle 21:00

D. Medvedev (RUS) (3) – A. Rublev (RUS) (5) – Diretta tv Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203)

MEDVEDEV-RUBLEV ATP FINALS 2023, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203)

Differita tv: SuperTennis alle 23:00

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV

Differita streaming: supertennis.it alle 23:00

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI