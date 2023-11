Calcio, vittorie importanti in scontri diretti dal sapore europeo per Milan e Napoli alla ripartenza della Serie A

Dopo un weekend di pausa per la finestra delle nazionali, è ripartita quest’oggi la Serie A 2023-2024 di calcio maschile con gli anticipi della tredicesima giornata del girone d’andata. In attesa dello scontro diretto al vertice di domani sera tra Juventus e Inter, si sono disputate tre partite dai risvolti importanti nella zona qualificazione per le coppe europee ma anche per la lotta salvezza.

Partiamo proprio dall’incontro delle ore 15.00 all’Arechi di Salerno tra i padroni di casa della Salernitana e la Lazio, in cui si è materializzato il primo successo del campionato per i granata. Decisivi per il 2-1 finale i gol nel secondo tempo di Kastanos e Candreva, dopo il vantaggio biancoceleste firmato su calcio di rigore da Immobile poco prima dell’intervallo.

Alle 18.00 si sono accesi invece i riflettori sul Gewiss Stadium di Bergamo per il big match Atalanta-Napoli, sfida cruciale in ottica Champions League. Buona la prima al ritorno sulla panchina partenopea per Walter Mazzarri, che porta subito a casa i 3 punti in trasferta regolando la Dea con lo score di 2-1 grazie alle reti di Kvaratskhelia ed Elmas. Inutile per la banda di Gasperini il gol del momentaneo pareggio di Lookman ad inizio ripresa.

Nonostante la grave emergenza a livello di infortuni nel reparto offensivo, il Milan sfrutta il fattore campo a San Siro e batte di misura la Fiorentina di Vincenzo Italiano per 1-0 grazie al rigore trasformato da Theo Hernandez a fine primo tempo. Da segnalare nei minuti finali il debutto da record in Serie A del quindicenne Francesco Camarda tra le fila dei rossoneri.

Foto: Lapresse