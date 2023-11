Calcio femminile: le 28 convocate dell’Italia per la Nations League. Sfida a Spagna e Svizzera

Prosegue il percorso della Nazionale femminile di calcio di Andrea Soncin nella Nations League. Le azzurre saranno chiamate a due impegni particolarmente tosti contro la Spagna e contro la Svizzera nella prossima finestra dedicate alle Nazionali. Contro le campionesse del mondo la sfida è programmata per venerdì 1° dicembre a Pontevedra, mentre contro le elvetiche martedì 5 dicembre al Tardini di Parma.

Sono 28 le calciatrici convocate da Andrea Soncin per il doppio impegno che chiuderà il 2023: le novità sono rappresentate dai ritorni di Francesca Durante ed Emma Severini, assenti dal Mondiale, e da quelli delle attaccanti Chiara Beccari, Martina Piemonte e Annamaria Serturini, che avevano saltato per infortunio l’ultimo raduno.

In queste ultime partite le azzurre dovranno cercare di contenere il ritorno della Svizzera nel girone per evitare la retrocessione, cercando di recuperare punti sul secondo posto della Svezia per evitare i play-out.

Questo l’elenco delle convocate:

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Roma).

Foto: Lapresse