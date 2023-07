L’Inter acquista Frattesi: quanto è costato e lo stipendio del calciatore. Come cambia la squadra

Oggi si è ufficialmente conclusa la prima grande telenovela della sessione estiva del calciomercato in vista della Serie A 2023-2024. Dopo un lungo inseguimento, infatti, l’Inter ha acquistato Davide Frattesi dal Sassuolo, come ha confermato l’amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali. La mezzala anche della Nazionale (che già in giornata ha sostenuto le visite mediche), era il giocatore più conteso di questa prima parte di estate e il club nerazzurro ha messo nero su bianco precedendo le contromosse di Milan e Roma che erano ancora presenti sul giocatore classe 1999.

LE CIFRE DELL’OPERAZIONE

Iniziamo dai freddi numeri. Il nativo di Roma dovrebbe accasarsi in nerazzurro con la formula del prestito oneroso a 6 milioni di euro con obbligo di riscatto già fissato a 27 milioni. A questa cifra sarà aggiunto il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato 6 milioni. Oltre a questo, i due club hanno pattuito anche 5 milioni di bonus, 4 legati alle presenze e alla qualificazione in Champions League e 1 per lo Scudetto. In caso di futura rivendita, alla società emiliana spetterà il 10% della somma. In questa trattativa entra anche la Roma che, quando aveva ceduto il suo prodotto del settore giovanile al club nero-verde, aveva mantenuto il 30% sulla rivendita. Facendo un rapido conto, quindi, i giallorossi si intascano poco meno di 10 milioni (9.6 per l’esattezza).

LA SCELTA DEL GIOCATORE

Negli ultimi mesi Davide Frattesi ha vissuto in una sorta di “frullatore”. La prima squadra a muoversi sul talentuoso interno di centrocampo, fino a quest’anno al Sassuolo, era stata la Juventus che, tuttavia, ha mollato la presa in largo anticipo. L’Inter si è mossa per tempo e ha saputo resistere anche alle avances della Roma verso la società nero-verde e, soprattutto, al tentativo del Milan, carico di denari dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il classe 1999 aveva dato la sua preferenza alla compagine di mister Simone Inzaghi e ha mantenuto la parola, attendendo che Beppe Marotta e Piero Ausilio cedessero Marcelo Brozovic in Arabia Saudita, andando quindi a firmare un contratto quinquennale da circa 2.8 milioni a stagione.

IL PIANO TATTICO INTERISTA

Davide Frattesi non andrà bene nello scacchiere tattico nerazzurro, sarà letteralmente perfetto. Nel centrocampo a cinque interista, l’ex nero-verde potrà giocare sia da mezzala destra, sia da mezzala sinistra e, come detto, sembra davvero ideale per il modo di giocare di Simone Inzaghi. Ripartenza o situazione stanziale, il romano potrà garantire corsa, qualità e gol al reparto, alternandosi con Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella, non andando a pestare i piedi al regista Hakan Çalhanoğlu (che proprio oggi ha allungato il suo contratto fino al 2027). Il giocatore giusto al posto giusto. L’Inter (che oggi ha anche ufficializzato il rinnovo fino al 2028 di Alessandro Bastoni) muove il primo grande “colpo” dell’estate del calciomercato e si posiziona nel ruolo di prima sfidante del Napoli per la corsa allo Scudetto.

Foto: LaPresse