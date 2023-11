Calcio femminile: la Roma ospita il Napoli nella 7^ giornata di Serie A, la Juventus va a Como

Continuerà in questo fine settimana la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque sfide valide per la settima giornata e sicuramente le emozioni non mancheranno. Andiamo a scoprire di più su queste partite.

Si inizierà domani alle 12:30 con Roma-Napoli, una sfida in cui le ragazze di Alessandro Spugna, attualmente prime da sole in campionato a punteggio pieno (18 punti), non dovrebbero avere problemi a vincere, vista soprattutto la grande differenza di qualità con le avversarie (in questo momento ultime a quota 0). Alle 15:00 andrà invece in scena Milan-Sassuolo. In questo match le rossonere andranno a caccia della seconda affermazione stagionale in Serie A, ma occhio alla compagine emiliana, che dopo il successo di settimana scorsa contro il Napoli proverà a fare il bis.

Passando alla domenica, alle ore 12:30 scenderà in campo la Fiorentina, che affronterà in trasferta la Sampdoria. Sarà una partita in cui il gruppo di Sebastian De La Fuente, momentaneamente terzo con 13 punti, cercherà di imporre il proprio gioco per conquistare la quinta vittoria stagionale in campionato. Attenzione però alle blucerchiate, che in seguito all’affermazione dello scorso turno contro Pomigliano proveranno a conquistare un altro risultato utile.

Alle 15:00 l’Inter dovrà vedersela con Pomigliano, in un match che sarà molto importante per le nerazzurre. Dopo la deludente sconfitta di settimana scorsa contro Como, le ragazze di Rita Guarino, in questo momento quinte a quota 10, avranno il compito di reagire subito. Sulla carta la partita non sembra difficile, ma guai a sottovalutare l’impegno. Infine, alle ore 20:30 comincerà il big match di giornata, ovvero Como-Juventus. Qui si scontreranno la seconda forza del campionato (la Vecchia Signora) e la squadra rivelazione di quest’anno (il Como, attualmente terzo insieme all’Inter a quota 13) e lo spettacolo sarà sicuramente tanto.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli