Calcio femminile, Juventus-Inter il match che infiamma l’ottava giornata di Serie A. La Roma fa visita al Sassuolo

Continuerà in questo fine settimana la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque sfide valide per l’ottava giornata e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Andiamo a scoprire di più su queste partite.

Si inizierà domani alla 15:00 con Fiorentina-Como, un match che si preannuncia molto interessante. Da una parte la squadra di Sebastian De La Fuente, attualmente terza in classifica con 16 punti, cercherà di conquistare il terzo successo consecutivo per restare in scia a Juventus (in questo momento seconda con 18) e Roma (prima con 21). Vincere non sarà però di certo semplice, perché dall’altra parte del campo ci sarà una squadra di ottimo valore, che ha finora fatto benissimo con quattro vittorie nelle prime sette giornate. Da segnalare che in caso di successo domani, il Como, attualmente quarto con 13 (gli stessi punti dell’Inter), raggiungerebbe proprio la Fiorentina al terzo posto.

Alle 18:00 scenderà poi in campo il Milan, che affronterà in casa la Sampdoria con l’obiettivo di rendere meno amara la classifica. Infatti, le rossonere si trovano ora solamente in sesta posizione con otto punti e dovranno assolutamente imporsi domani per non perdere troppo terreno dalle prime cinque. Attenzione però alla Sampdoria (in questo momento in settima posizione a -2 proprio dal Milan), che finora ha fatto vedere alcune buone cose e proverà in ogni modo a mettere i bastoni tra le ruote alla compagine avversaria.

Passando alla domenica, alle ore 12:30 comincerà Sassuolo-Roma. Qui le giallorosse, reduci dal buonissimo pareggio in Champions League in casa del Bayern Monaco (2-2), non dovrebbero di certo avere problemi a portare a casa l’ennesima vittoria della stagione (sarebbe l’ottava in campionato, l’undicesima considerando tutte le competizioni), che significherebbe restare in vetta al campionato a punteggio pieno.

Alle 16:00 ci sarà poi spazio per Juventus e Inter, che si affronteranno nel big match di giornata. Sarà una sfida sicuramente molto interessante, tra due squadre che occupano rispettivamente la seconda e quarta posizione in classifica. Sulla carta le bianconere hanno senza dubbio qualcosa in più, ma attenzione alle ragazze di Rita Guarino, che hanno la qualità giusta per fare male e cercheranno quindi di strappare almeno un pareggio.

Infine, alle 18:00 prenderà il via Pomigliano-Napoli. Le due squadre campane coinvolte in questa sfida hanno cominciato il campionato con tantissime difficoltà e ora il gruppo allenato da Contreras si trova in nona posizione con un punto, mentre le ragazze di Biagio Seno sono in decima e ultima piazza con zero. Entrambe le squadre cercheranno dunque di vincere lo scontro salvezza per dare una piccola svolta alla stagione.

