Calcio femminile, Roma all’esame di tedesco contro il Bayern in Champions League

L’appuntamento è per le 18.45 di domani all’FC Bayern Campus. La Roma farà il proprio esordio stagionale nella fase a gironi della Champions League di calcio femminile 2023-2024 affrontando il Bayern. A Monaco di Baviera (Germania) le giallorosse sono attese da un impegno complicato, in un raggruppamento (C) che prevede Paris Saint-Germain e Ajax.

Per questo, le ragazze di Alessandro Spugna cercheranno di conquistare nella trasferta tedesca un risultato utile. L’inizio della stagione è stato ottimo per le campionesse d’Italia: sette vittorie su sette incontri in campionato, con l’ultima perentoria affermazione contro il Napoli sullo score di 6-0. Da dire che anche il Bayern ha iniziato in maniera convincente, non avendo mai perso nel campionato teutonico e comandando la classifica generale con 17 punti, uno in più del Wolfsburg: vittoria per 2-0 nell’ultimo incontro disputato tra le mura amiche contro il Duisburg, grazie alle reti di Jovana Damnjanovic e al rigore realizzato da Georgia Stanway.

Compagine allenata da Alexander Straus che ha vinto le ultime sei partite disputate in casa nella fase a gironi in Champions League. L’unica sconfitta casalinga, da quando appunto questa formula è stata introdotta nella stagione 2021-2022, è arrivata nei quarti di finale del marzo 2022 contro il PSG (2-1). Sarà una partita particolare per la giapponese Saki Kumagai, che ha vissuto gli ultimi due anni a Monaco di Baviera, realizzando un totale di 14 gol in 65 presenze, ma ora tra le file capitoline vuol dare il proprio contribuito.

Stesso discorso per la centrocampista Laura Feiersinger e l’estremo difensore Tinja-Riikka Korpela, che così si espressa in vista della sfida contro la sua ex squadra: “Sarà una partita dura, il Bayern è una delle squadre più forti d’Europa e non vediamo l’ora di giocare. Per me è un sfida particolare visto che è la mia vecchia squadra. Sarà bello tornare a Monaco, sono sicura che sarà una bella partita, con i loro tifosi e i nostri ci sarà sicuramente una bella atmosfera“.

Roma quindi all’esame di tedesco e vedremo quale sarà il suo approccio. Per quanto fatto vedere dalla formazione di Straus nella Bundesliga femminile, il possesso palla è un’arma per tentare di aprire le maglie della difesa avversaria e poi colpire con qualche imbucata. La squadra di Alessandro Spugna dovrà tenere botta alle iniziative di Dallman, Stanway e Buehl, mostrando quella personalità che le aveva permesso l’anno scorso di qualificarsi ai quarti di finale.

