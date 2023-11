Calcio femminile, Manuela Giugliano regala il pari alla Roma contro il Bayern Monaco in Champions League!

Andata in archivio il primo impegno della Roma nel Gruppo C della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di calcio femminile. Le giallorosse erano impegnate all’FC Bayern Campus, affrontando il Bayern Monaco. Un impegno complicato per le ragazze allenate da Alessandro Spugna, al cospetto della squadra leader della Bundesliga femminile.

Una partita molto difficile in cui le campionesse d’Italia sono state bravissime a rimontare da una situazione di svantaggio. Sotto 2-0 per i gol della serba Jovana Damnjanovic al 20′ e dell’autogol di Elena Linari al 45+4′, Manuela Giugliano è salita in cattedra con l’assist sul gol della canadese Evelyne Viens al 58′ e poi mettendosi in proprio nei minuti di recupero con la marcatura del pareggio. Un 2-2 importante per iniziare con il piglio giusto il proprio cammino in Europa.

PRIMO TEMPO – Spugna vara il classico 4-3-3: Ceasar; Aigbogun, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Feiersinger; Viens, Giacinti, Haavi. Risponde Alexander Straus con un 4-2-3-1: Grohs; Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Naschenweng; Zadrazil, Stanway; Dallmann, Damnjanovic, Buhl; Schuller. Dopo 10′ di studio, all’11’ il Bayern va vicino al vantaggio con Dallmann che da buona posizione non dà potenza alla propria conclusione. 5′ più tardi però le padrone di casa sbloccano il risultato: Viggosdottir in area serve Damnjanovic che a pochi passi dalla porta la mette dentro. La Roma prova a scuotersi, alzando il proprio baricentro e cercando di sorprendere la difesa avversaria. Al 21′ Giugliano innesca bene Feiersinger: conclusione a giro che si spegne di poco a lato. Negli ultimi scampoli della prima frazione Giacinti tenta di fare danni nella retroguardia avversaria, senza successo. Nel recupero, invece, il Bayern raddoppia: sul tiro di Naschenwengen, doppia deviazione di Minami e di Linari che non dà scampo a Ceasar.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa le capitoline si fanno pericolose al 57′ con Aigbogun, ma la difesa avversaria fa buona guardia. Il gol giallorosso arriva 1′ dopo: Viens, ben servita da un’ispirata Giugliano, è abilissima a incrociare con la sua conclusione e a beffare il portiere Grohs. Girandola di cambi da una parte e dall’altra. Il Bayern sfiora il tris con Dallmann che da pochi passi fallisce un’occasione clamorosa, mentre al 79′ sempre Viens crea qualche grattacapo alla difesa avversaria, ma il suo tiro è troppo centrale. All’84’ ancora padrone di casa vicinissima al terzo gol con Minami che salva sulla linea di porta sulla conclusione di Lohmann. In Zona Cesarini arriva il pari della Roma: Giugliano si fa trovare pronta all’appuntamento e realizza il 2-2. Termina così il match di Monaco di Baviera e per le campionesse d’Italia arriva un punto guadagnato.

