Calcio femminile: la Roma dilaga contro il Napoli in Serie A, pareggio tra Milan e Sassuolo

Si sono disputate quest’oggi le prime due partite della settima giornata della Serie A di calcio femminile 2023/2024. Alle ore 12:30 c’è stata la sfida tra Roma e Napoli, mentre alle ore 15:00 è andato in scena l’interessante match tra Milan e Sassuolo. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto facile per la capolista Roma, che allo stadio Tre Fontane ha battuto il Napoli con un rotondo 6-0. Già nel primo tempo le giallorosse hanno preso il largo con le reti di Oihane Valdezate (al 19′), Lucia di Guglielmo (26′), Evelyne Viens (32′) e Manuela Giugliano (45′). Poi nel secondo parziale sono arrivati anche il secondo timbro giornaliero di Di Guglielmo (66′) e il gol di Zara Krazmar (90′), che hanno fissato il risultato sul 6-0. Grazie a questo successo, la squadra di Alessandro Spugna ha mantenuto il punteggio pieno in classifica (21 punti) e ha allungato momentaneamente sulla Juventus (che giocherà domani in casa del Como), attualmente seconda a quota 15. Per il Napoli, invece, quello odierno è stato il settimo ko stagionale in campionato in altrettante partite.

È finita invece con un pareggio per 1-1 la sfida tra Milan e Sassuolo. Al gol iniziale di Valentina Bergamaschi al 3′, ha risposto Chiara Beccari al 6′. Poi non sono arrivate altre reti e le due squadre si sono così divise la posta in palio in termini di punti. Con questo pareggio le rossonere sono rimaste in quinta posizione (8 punti), mentre le neroverdi non si sono mosse dall’ottava piazza (5).

CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMMINILE

1. Roma 21

2. Juventus 15 *

3. Fiorentina 13 *

4. Como 13 *

5. Inter 10 *

6. Milan 8

7. Sampdoria 6 *

8. Sassuolo 5

9. Pomigliano 1 *

10. Napoli 0

*Una partita in meno

