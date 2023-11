Calcio femminile: la Roma batte il Sassuolo e rimane prima da sola in Serie A, goleada della Juventus contro l’Inter

Si è conclusa oggi l’ottava giornata della Serie A femminile 2023-2024. Dopo le due sfide di ieri (Fiorentina-Como 3-0 e Milan-Sampdoria 1-1), si sono disputate le ultime tre partite di questo turno e il divertimento non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Sorride ancora la Roma, che batte anche il Sassuolo per 2-0 in trasferta e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno. Ad aprire le marcature ci pensa Manuela Giugliano su assist di Elisa Bartoli al 15′, poi a inizio secondo tempo Saki Kumagai trova la rete del 2-0. Nel finale la squadra di Alessandro Spugna tiene bene il campo e gestisce agilmente il duplice vantaggio fino alla fine.

Nel secondo incontro di giornata arriva il grande successo casalingo della Juventus: le bianconere dominano contro l’Inter e si impongono con un netto 5-0. Pronti, via e la squadra di casa sale velocemente sul 2-0 con le reti di Arianna Caruso e Julia Grosso tra il 2′ e 5′. Le nerazzurre accusano il colpo e non riescono a reagire, mentre la Juventus continua a controllare il gioco: la conseguenza sono gli altri tre gol nel secondo tempo, con la doppietta di Lindsey Thomas tra il 52′ e il 60′ e il timbro su rigore di Cristiana Girelli al 79′. Grazie a questo successo, la Juventus risale al secondo posto in solitaria con 21 punti e resta in scia alla Roma (24).

Infine, nell’ultima partita odierna il Pomigliano sconfigge in extremis il Napoli per 2-1 e conquista la prima vittoria stagionale. A decidere il match allo stadio Amerigo Liguori è la rete su rigore di Iris Rabot al 95′, dopo il vantaggio iniziale di Ana Lucia Martinez al 27′ e il gol del momentaneo 1-1 della 20enne Giulia Giacobbo al 47′. In virtù di questa affermazione, Pomigliano si allontana dal Napoli (sempre più ultimo con 0 punti) e, con quattro punti, si avvicina all’ottavo posto del Sassuolo (5).

CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE 2023/2024

1. Roma 24

2. Juventus 21

3. Fiorentina 19

4. Como 13

5. Inter 13

6. Milan 9

7. Sampdoria 7

8. Sassuolo 5

9. Pomigliano 4

10. Napoli 0

Photo LiveMedia/Nderim Kaceli