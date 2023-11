Calcio a 5, Sporting Sala Consilina sgambetta l’Olimpus Roma e va in vetta, vittorie di Genzano, L84 e di Eboli in Serie A

Calato il sipario sulla quinta giornata della Regular Season di Serie A di calcio a 5 2023-2024. Di scena il turno infrasettimanale nel quale si deve registrare la sconfitta dell’Olimpus Roma al cospetto della sorprendente Sporting Sala Consilina.

Al Centro Sportivo Meridionale, la formazione campana si è imposta per 3-2 con una doppietta di Renzo Grasso e il gol di Emanuele Volonnino. Per gli uomini di Daniele D’Orto a segno Dimas e Luizhinho. Un riscontro valso l’aggancio in vetta alla classifica generale dei Draghi di Fabio Oliva nei confronti dell’Olimpus.

Vittorie poi per Ecocity Genzano, L84 e Feldi Eboli. La squadra di Ciccio Angelini al PalaCesaroni ha inflitto un pesantissimo passivo al Saviatesta Mantova (9-1). Un match senza storia. Convincente anche il successo dei campioni in carica di Coppa Divisione contro il Came Treviso: 6-1 per i nero-verdi alla Palestra Maggiore, con Vidal, Vieira e Fortini in grande evidenza.

Missione compiuta anche per le Volpi di Salvo Samperi, in grado di andare oltre le fatiche degli impegni europei e di imporsi per 7-3 sul campo della Fortitudo Pomezia. Patias sugli scudi con l’hat-trick, un vero incubo per la Fortitudo. A completamento del turno sono arrivati tre pari: 1-1 tra Ciampino e Active Network, 2-2 tra Meta Catania e Italservice Pesaro e 1-1 nell’incrocio tutto campano tra Sandro Abate e Napoli Futsal. A completamento del quadro, il 5-1 del Pirossigeno Cosenza contro il fanalino di coda Olimpia Verona.

