Calcio a 5, Meta Catania e Italservice Pesaro a segno nei due anticipi del 10° turno di Serie A

E’ nel segno del fattore casa quanto accaduto questa sera negli anticipi del 10° turno della Regular Season del campionato di calcio a 5 2023-2024. Vittorie tra le mura amiche di Meta Catania e Italservice Pesaro, rispettivamente contro lo Sporting Sala Consilina e l’ Olimpus Verona. Due risultati importanti per smuovere la classifica.

Al PalaCatania sono stati però gli ospiti a fare la voce grossa inizialmente. Volonnino e Carducci hanno portato avanti i Draghi di Oliva. A rimettere le cose al loro posto ci hanno pensato Podda, Pulvirenti e Dian Luka. Musumeci e Pulvirenti hanno poi posto la loro firma nella ripresa, con un parziale di 5-0, che ha reso inutile la terza marcatura di Brunelli (5-3).

Al PalaMegaBox, l’Italservice ha giocato con il pensiero della scomparsa dell’ex dirigente biancorosso Luca Casagrande, marito di Weruska Marinelli, la sorella della presidentessa rossiniana. Inizio di match non semplice, ma il solito Murilo Schiochet (doppietta) ha saputo rispondere a Portuga, regalando il 2-1. In classifica generale il Meta Catania è al momento in seconda posizione a 22 punti, mentre Pesaro è quinto a 17.

Foto: Shutterstock.com