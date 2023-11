Calcio a 5: Eboli, il calendario del Main Round della UEFA Futsal Champions League

Dopo aver conquistato lo scudetto la scorsa stagione e aver superato i primi turni dell’UEFA Futsal Champions League 2023-2024, il Città di Eboli è pronto a giocarsi le sue chance nell’Elite Round.

I campani, che saranno inseriti nel Girone A, assieme ai padroni di casa lettoni del Riga, che ospiteranno la pool allo Zemgales Olympic Centre di Jelgava, ai francesi dell’Etoile Lavalloise e agli spagnoli favoritissimi del Barcellona, sanno che hanno una sola possibilità per arrampicarsi sino alla Final Four: quella di arrivare primi.

Intanto però, in un torneo che inizierà fra meno di ventiquattro ore, hanno conosciuto il loro calendario: prima sfida proprio contro il Barcellona, domani 29 novembre, alle ore 15 italiane, seconda il 30 novembre alle ore 18 contro il Riga e terza sabato 1 dicembre, alle ore 13, in opposizione all’Etoile Lavalloise.



Questo il quadro completo dell’Elite Round di Champions League

Gruppo A: Barça (ESP), Etoile Lavalloise (FRA), Città di Eboli (ITA), Riga Futsal Club (LVA)*

Gruppo B: Benfica (POR), Kairat Almaty (KAZ), Dobovec (SVN), Prishtina 01 (KOS)*

Gruppo C: Sporting CP (POR)*, Sporting Anderlecht Futsal (BEL), Loznica-Grad 2018 (SRB), Haladás

(HUN)

Gruppo D: Mallorca Palma Futsal (ESP)*, Hit Kyiv (UKR), Olmissum (CRO), Lubawa (POL)

*Organizzatrici dei gironi

CALENDARIO CITTA’ DI EBOLI UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE

Mercoledì 29 novembre

Ore 15.00 Città di Eboli-Barcellona – In diretta streaming su Futsal TV

Giovedì 30 novembre

Ore 18.00 Città di Eboli-Riga – In diretta streaming su Futsal TV

Sabato 1 dicembre

Ore 13.00 Città di Eboli-Etoile Lavalloise – In diretta streaming su Futsal TV