Calcio a 5: il Città di Eboli chiude la sua Champions League con un pesante ko

L’Elite Round del Città di Eboli in Champions League, Girone A, si conclude con un pesante 0-4, nel match contro i francesi dell’Etoile Lavalloise.

A Riga, sede del gironcino dove ci sono anche i padroni di casa lettoni e i catalani del Barca, non c’è gara: i transalpini dominano dall’inizio alla fine andando in rete con Kaique Souza, nel primo tempo, e poi con Mohammed, Mouhoudine e Bakkali, nella ripresa, per lo 0-4 finale. Di seguito il tabellino del match e la situazione di classifica. Più tardi si saprà quale sarà la promossa alla Final Four.

CITTÀ DI EBOLI-ETOILE LAVALLOISE 0-4 (0-1 p.t.)

CITTÀ DI EBOLI: Montefalcone, Caponigro, Liberti, Calderolli, Braga, Patias, Igor Carioca, Marinovic, Galliani, Baroni, Restaino, Selucio, Dal Cin. All. Samperi

ETOILE LAVALLOISE: Marquet, B. Bakkali, Mouhoudine, El Mesrar, Mohammed, Brioua, Guirio, Kaique Souza, A. Bakkali, Napoles, Ferreira, Lutin, Amiard, Cesar. All. Moya

MARCATORI: 17’16” p.t. Kaique Souza (L), 4′ s.t. Mohammed (L), 17’40” Mouhoudine (L), 19’58” B. Bakkali (L)

AMMONITI: Caponigro (E), Liberti (E), Baroni (E), Guirio (L)

ARBITRI: Ademir Avdic (SWE), Vlad Nicolae Ciobanu (ROU), Vedran Babic (CRO) CRONO: Kiazo Leladze (LVA)

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE – ELITE ROUND – GRUPPO A

ZEMGALES OLYMPIC CENTRE – JELGAVA

MATCHDAY 1 – 29/11

Barça-Città di Eboli 2-2

Etoile Lavalloise-Riga 4-5

MATCHDAY 2 – 30/11

Etoile Lavalloise-Barça 0-7

Riga-Città di Eboli 5-4

MATCHDAY 3 – 02/12

Città di Eboli-Etoile Lavalloise 0-4

Riga-Barça ore 16

Classifica: Riga 6 punti, Barça 4 punti, Etoile Lavalloise 3, Città di Eboli 1

Foto: Divisione Calcio a 5