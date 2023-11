Calcio a 5: Eboli, che pareggio! Bloccato il Barça nella prima dell’Elite Round della Champions League

L’avventura del Città di Eboli nel Gruppo A dell’Elite Round della UEFA Futsal Champions League 2023-2024 inizia alla grande. I campioni d’Italia infatti hanno bloccato sul 2-2 i favoritissimi spagnoli del Barça, in un match spettacolare, illuminato dal talento di Calderolli, che ha aperto le marcature e le ha chiuse, all’interno di una gara che ha visto i catalani andare a referto con Catela (su rigore) e con Toure.

Ora per gli uomini di Samperi è tempo di pensare a domani. Alla partita del 30 novembre contro i padroni di casa del Riga, alle ore 18. Un solo obiettivo per i campani: vincere, per continuare a cullare sogni di qualificazione verso la Final Four. Di seguito il tabellino del match odierno, l’agenda degli incontri e la classifica del girone.

BARÇA-CITTÀ DI EBOLI 2-2 (1-1 p.t.)

BARÇA: Didac Plana, André Coelho, Dyego, Adolfo, Catela, Matheus Rodrigues, Harada, Antonio Perez, Erick, Toure, Vendrell, Martì Canteria, Miquel Feixas. All. Velasco

CITTÀ DI EBOLI: Dalcin, Venancio, Patias, Liberti, Marinovic, Caponigro, Igor Carioca, Calderolli, Braga, Galliani, Baroni, Restaino, Selucio, Montefalcone. All. Samperi



MARCATORI: 11’32” p.t. Calderolli (E), 19’10” rig. Catela (B), 14’18” s.t. Toure (B), 19’49” Calderolli (E)

AMMONITI: Caponigro (E)

ARBITRI: Vedran Babic (CRO), Vlad Nicolae Ciobanu (ROU), Ademir Avdic (SWE) CRONO: Kiazo Leladze (LVA)

MATCHDAY 1 – 29/11

Barça-Città di Eboli 2-2

Etoile Lavalloise-Riga ore 18

MATCHDAY 2 – 30/11

Etoile Lavalloise-Barça ore 15

Riga-Città di Eboli ore 18, diretta Futsal TV

MATCHDAY 3 – 02/12

Città di Eboli-Etoile Lavalloise ore 13, diretta Futsal TV

Riga-Barça ore 16

Classifica: Barça e Città di Eboli 1 punto, Etoile Lavalloise e Riga 0

Foto: Divisione Calcio a 5