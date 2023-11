Bob, l’Italia si prepara per la tappa di La Plagne della Coppa del Mondo con il sogno del bis di Yanqing

Dopo aver messo in archivio lo storico podio conquistato dalla squadra di bob a 4 nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di bob 2023-2024 a Yanqing (Cina), torna in azione la stagione. La formazione italiane affila le armi in vista dell’appuntamento del prossimo fine settimana sul budello di La Plagne.

Quale sarà il programma? Nel weekend francese vedremo in scena una gara di monobob sabato 9 dicembre, una di bob a 2 femminile domenica 10 dicembre, una di bob a 2 maschile sabato 9 dicembre e una di bob a 4 domenica 10 dicembre.

Per l’occasione sono stati convocati Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea, Lorenzo Bilotti, Mattia Variola, Delmas Obou, Mauro Colantoni, Fabio Batti, Riccardo Ragazzi, Giada Andreutti e Tania Vicenzino.

Foto: LaPresse