Bob: Francesco Friedrich si aggiudica l’ultima tappa del 2 e la Coppa del Mondo a Lake Placid. Undicesimo Baumgartner

Arriva nell’ultima tappa la prima vittoria di Francesco Friedrich nella Coppa del Mondo di bob a 2. Il fenomeno teutonico, pluricampione olimpico e mondiale, è riuscito a cogliere il trionfo in quel di Lake Placid, portandosi a casa anche la coppetta di specialità.

Miglior tempo in entrambe le run per il tedesco che ha timbrato il crono conclusivo di 1:49.70. Tripletta per la Germania: secondo posto per Johannes Lochner, staccato di 25 centesimi, terza piazza per Adam Ammour, a 90 centesimi.

Completano la top-5 l’elvetico Michael Vogt, a 1”23, quarto, mentre quinto è il padrone di casa Frank Del Duca a 1”26 dalla vetta.

Undicesima piazza, a 1”86 dalla vetta, per Patrick Baumgartner e Robert Mircea, poco più dietro invece Mattia Variola e Fabio Batti in sedicesima piazza.