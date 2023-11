Slittino, sono 14 i convocati per la trasferta nordamericana di Coppa del Mondo di Lake Placid e Whistler

Siamo giunti ai nastri di partenza del via ufficiale della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024. La nuova stagione si aprirà con la trasferta nord-americana. Prima gli Stati Uniti, poi toccherà al Canada. Nel corso del prossimo fine settimana l’esordio avverrà sulla pista di Lake Placid, prima di spostarsi a Whistler nell’ultima tappa prima delle vacanze natalizie.

A Lake Placid vedremo in azione singoli, doppi e gara sprint, per rompere il ghiaccio con la nuova stagione. Per l’occasione saranno quattordici gli azzurri al via. I convocati dal direttore tecnico Armin Zoeggeler sono Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Lukas Gufler, Alex Gruber, Ivan Nagler, Ludwig Rieder, Simon Kainzwaldner, Verena Hofer, Nina Zoeggeler, Sandra Robatscher, Marion Oberhofer e Andrea Voetter.

Gli stessi convocati saranno impegnati nella successiva tappa di Whistler, in Canada, che si disputerà invece venerdì 15 e sabato 16 dicembre con singolo maschile, singolo femminile, doppio maschile, doppio femminile e staffette a squadre.

La stagione, quindi, si prenderà alcune settimane di stop e tornerà in azione a Winterberg il 5-7 gennaio, quindi toccherà a Igls (12-14 gennaio), Altenberg (campionati mondiali 26-28 gennaio), prima di Altenberg-2 (2-4 febbraio), Oberhof (9-11 e 16-18 febbraio) e Sigulda (23-25 febbraio e 1-2 marzo).

