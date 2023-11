BJK Cup 2023, Garbin: “Spirito di squadra importante, le ragazze danno qualcosa in più con questa maglia”

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle Finali di BJK Cup 2023, massima competizione per nazionali di tennis femminile che si svolgerà a Siviglia dal 7 al 12 novembre. Il debutto dell’Italia è previsto però non domani ma mercoledì 8 alle ore 10 contro la Francia, mentre il secondo match si terrà giovedì 9 allo stesso orario con la Germania. Solamente la vincente di questo girone avanzerà alle semifinali, in cui avverrà l’incrocio con la prima classificata del gruppo B composto da Australia, Kazakistan e Slovenia.

“L’esperienza dell’anno scorso è stata importante. Ci ha permesso di vivere oggi le Finals con una consapevolezza differente. Le mie ragazze hanno fatto estremamente bene quest’anno, tutte hanno raggiunto il loro best ranking. Sono pienamente soddisfatta e pronta per queste Finals. Ci tenevano tantissimo ad essere qui, sono molto positiva“, dichiara il capitano azzurro Tathiana Garbin a SuperTennis.

“L’obiettivo è confrontarsi, come han fatto sempre. Purtroppo non si può chiedere di vincere o perdere, ma di dare tutto quello che hanno. Ho avuto modo di vederle giocare sempre in questa competizione, quando indossano questa maglia danno qualcosa in più, riescono a sfruttare energie che nei tornei del circuito magari non sanno di avere. Lo spirito della squadra farà molto. Ogni volta che chi gioca guarda fuori, vede un gruppo di persone che vuole loro bene e le supporta“, prosegue l’ex tennista giunta fino al 22° posto del ranking mondiale.

Su Francia e Germania: “Conosciamo benissimo il valore delle nostre avversarie. La Francia con Caroline Garcia ha una risorsa importante, una giocatrice con un’esperienza enorme in questi contesti. Hanno anche un doppio molto forte, noi andiamo per vincere i due singolari. Jasmine ha vinto contro Garcia l’ultima volta che si sono incontrate. Sappiamo che incontriamo una squadra forte e con grande esperienza. La Germania è una squadra insidiosa, con giocatrici solide che variano molto il gioco e potrebbero crearci qualche problema. Sono comunque molto positiva“.

Per l’occasione il team azzurro è formato da cinque elementi: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini.

Foto: Lapresse