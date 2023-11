ATP Finals, primo allenamento per Sinner a Torino. Ed è visibile in streaming!

Con quasi una settimana di anticipo, Jannik Sinner ha raggiunto quest’oggi Torino effettuando nel pomeriggio il primo allenamento in preparazione delle ATP Finals 2023 che si terranno al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre. Il numero 4 del ranking mondiale è sceso in campo al Circolo della Stampa Sporting (a 500 metri circa dal PalaOlimpico) per cominciare a testare i colpi ed il fisico in vista del torneo di fine stagione riservato ai migliori 8 giocatori dell’anno.

L’altoatesino si è qualificato per la prima volta in carriera al Master, dopo essere subentrato all’infortunato Matteo Berrettini da riserva nel 2021 sempre nel capoluogo piemontese. In attesa di conoscere l’esito del sorteggio (previsto per giovedì 9), Sinner è già sicuro di evitare il russo Daniil Medvedev e di incrociare uno solo tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz nel suo girone.

Obiettivo semifinale non scontato ma alla portata dunque per il tennista italiano, reduce da una bellissima stagione ed in ottima forma dopo i recenti prestigiosi titoli 500 conquistati a Pechino e Vienna. Jannik è il primo giocatore a presentarsi in quel di Torino, mentre tutti i suoi avversari arriveranno nei prossimi giorni per ultimare la preparazione in vista delle Finals.

Di seguito il VIDEO con il primo allenamento in campo di Jannik Sinner a Torino verso le ATP Finals 2023:

VIDEO PRIMO ALLENAMENTO SINNER ATP FINALS 2023

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger