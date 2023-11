Basket, Trento non può nulla col Cluj-Napoca, ancora un ko in EuroCup

Si è conclusa la sfida valevole per il settimo turno dell’EuroCup tra il Dolomiti Energia Trento e l’U-BT Cluj-Napoca. E arriva la quarta sconfitta per Grazulis e compagni, che fin dal primo quarto subiscono l’attacco dei romeni e sono incapaci di raddrizzare un match iniziato male.

Avvio da incubo per le Aquile, che nei primi minuti subiscono gli affondi del Cluj-Napoca, con un primo parziale di 0-8 in meno di tre minuti, ma non basta il canestro di Paul Biligha a sbloccare i padroni di casa. Trento non trova spazi, mentre concede troppo agli avversari che allungano ancora, colpendo più volte da oltre l’arco, arrivando sul 4-19. Ancora una volta, non basta la tripla di Grazulis a cambiare lo spartito al match, anche se è ancora il numero 24 di Trento a cercare di fermare la fuga dei romeni. Che chiudono il primo quarto con un clamoroso 6/7 da oltre l’arco e punteggio che arriva sul 14-32.

Reagisce la squadra di casa nel secondo quarto, dove la difesa di Trento alza il proprio livello, complice anche le percentuali folli del primo periodo del Cluj-Napoca che non possono reggere, con i romeni che fanno 0/5 nei secondi dieci minuti da oltre l’arco. Così i padroni di casa riescono a contenere l’attacco avversario a soli 11 punti, mentre migliora parzialmente l’attacco e si va al riposo lungo con il Cluj-Napoca avanti 33-45.

È, però, sono una pausa per il Cluj-Napoca, che nel terzo quarto torna a spingere come nei primi 10 minuti. Trento non trova più la via del canestro, chiude il periodo segnando solo 8 punti, mentre i romeni scappano via, segnano 26 punti e chiudono definitivamente il match, andando all’ultimo stop sul 41-71. Ultimi dieci minuti, dunque, che sono solo garbage time e ospiti che si impongono con un netto 60-98. Top scorer Dennis Seeley con 21 punti.

Credits: Ciamillo