Basket: supplementare amaro per Trento contro il Buducnost in EuroCup

Sconfitta amara per la Dolomiti Energia Trento nell’ottava giornata di EuroCup. La squadra di Galbiati si è arresa dopo un tempo supplementare a Podgorica contro il Buducnost. Finisce 98-96 per i montenegrini, ma Trento ha avuto con Baldwin i liberi per pareggiare a quattro secondi dal termine. Un ko che ferma un po’ la corsa europea della Dolomiti, che perde un’occasione per agganciare il treno playoff nel gruppo B.

A Trento non sono bastati i 25 punti di un clamoroso Preston Hubb, che nel finale con una serie di canestri per poco non vince la partita da solo. Ottima anche la prestazione di Andrejs Grazulis, che firma 22 punti. Per il Buducnost decisivi i 23 punti di Yoan Makoundou e i 22 di Mckinley Wright.

Ottimo avvio di Trento, che trova con Baldwin il +5 (7-2). Una tripla di Grazulis vale anche il vantaggio sopra la doppia cifra (17-6), ma il Buducnost riesce a rientrare proprio sul finire del quarto, con la Dolomiti che chiude sul +2 la prima frazione (22-20). Williams firma il sorpasso per i padroni di casa, ma risponde prontamente Hubb e Trento torna avanti. Si gioca punto a punto, con un continuo botta e risposta da una parte e dall’altra. La Dolomiti è avanti all’intervallo 45-44.

Il copione della partita non cambia al rientro in campo dalla pausa lunga. Trento prova un altro mini allungo con Stephens (56-50), ma i montenegrini riescono nuovamente ad accorciare. Hubb permette alla Dolomiti di toccare anche il +7, ma si entra negli ultimi dieci minuti con Trento avanti 65-61. La squadra di Galbiati comincia bene l’ultima frazione, ma uno scatenato Makoundou pareggia i conti quando mancano cinque minuti alla fine (75-75). Il finale è incandescente con Biligha che firma il +2, poi altra tripla di Makoundou, ma Grazulis risponde ancora dall’arco. Wright pareggia (85-85) a 30 secondi dalla fine. Stephens sbaglia la tripla per Trento, ma per fortuna Baldwin stoppa Wright e si va al supplementare.

Anche nell’overtime i due attacchi continuano a bruciare la retina. Buducnost sul +3, ma Hubb pareggia i conti. Poi Wright ancora, ma Forray firma ancora il pareggio. Paul trova incredibilmente dall’angolo i primi tre punti della sua partita e poi Popovic segna anche il +5 (96-91). Hubb fa ancora -3, ma Makoundou si inventa una clamorosa schiacciata a rimbalzo. Trento non molla e Hubb si inventa un’altra tripla irreale (98-96). La Dolomiti si salva in difesa e poi Baldwin viene spedito in lunetta quando mancano 4 secondi. Purtroppo l’americano sbaglia il primo ed è obbligato a fare uguale anche con il secondo, ma il rimbalzo non premia Trento, che cade in volata.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BUDUCNOST PODGORICA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 98-96 d.t.s (20-22, 24-23, 17-20, 24-20, 13-11)

Buducnost: Mihailovic 1, Magee 14, Ross 7, Slavkovic, Makoundou 23, Grbovic 10, Jones 6, Jagodic 2, Williams 4, Wright 22, Popovic 6, Paul 3

Trento: Ellis 9, Stephens 7, Hubb 25, Conti, Forray 8, Cooke Jr 2, Udom 3, Biligha 9, Grazulis 22, Baldwin 11

