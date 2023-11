Basket, l’Olimpia Milano piega la Reyer Venezia in Serie A. Colpi esterni per Napoli e Tortona, bene Varese in casa

Si sono completate da poco le quattro partite del pomeriggio per l’ottava giornata della Serie A di basket 2023-2024, dove spiccava il big match tra l’Olimpia Milano e la Reyer Venezia. Andiamo quindi a fare un breve riepilogo di come sono andate queste sfide.

NUTRIBULLET TREVISO-GEVI NAPOLI BASKET 76-79

La GeVi Napoli fa saltare il fattore campo ed espugna il PalaVerde sconfiggendo la Nutribullet Treviso per 76-79, con i trevigiani ancora a secco di vittorie in Serie A – 12 punti per i campani. I padroni di casa iniziano meglio il match (6-0), con l’ex Sokolowski (11 punti e 13 rimbalzi) che riporta la GeVi a contatto (8-5). I partenopei spingono sull’acceleratore e volano a +10 alla prima sirena grazie al solito Jacob Pullen (14-24). Nel secondo quarto Treviso prova a ricucire lo strappo, ma Napoli non cala l’intensità e rimane sopra i dieci punti di margine grazie a Pullen e Zubcic (19-32). La squadra di coach Vitucci non si scompone ed accorcia a -9 (31-40), con Paulicap che mantiene la Nutribullet a -9 all’intervallo lungo (33-42). Nella ripresa Treviso cavalca l’onda positiva e colma il gap fino al -2, mettendo poi la freccia con Jakowski (43-42). La GeVi prova a riportare l’inerzia in proprio favore, ma i veneti rimangono a +3 (52-49). Sokolowski appoggia poi la palla del 61-56 con cui si va all’ultima pausa breve del match. Nel parziale conclusivo Napoli accorcia ancora (63-61), con il polacco che riporta gli ospiti davanti (65-68). Ennis buca la difesa trevigiana (72-74), con la GeVi che grazie ai liberi di Pullen rimangono sul 76-79 con cui si aggiudicano il match.

TOP SCORER

Treviso: Mezzanotte 20, Harrison 16, Booker 11

Napoli: Pullen 19, Zubcic 18, Sokolowski 11

OPENJOBMETIS VARESE-GIVOVA SCAFATI 94-93

L’Openjobmetis Varese non trema in casa e vince in volata contro una mai doma Givova Scafati (94-93) e trova la seconda vittoria consecutiva in Serie A. Break micidiale dei campani (0-11), con Varese che prende le misure ed impatta nel punteggio. Scafati non molla la presa e grazie ai veterani Logan ed Alessandro Gentile rimane a +5 dopo 10’ di gioco (20-25). Nel secondo quarto la Givova riprende a spingere volando a +14, con i padroni di casa che rimangono a contatto (31-38). McDermott risponde agli avversari per il 49-55 con cui si chiude il primo tempo. Nel terzo parziale l’Openjobmetis vola col parziale di 12-2 per mettere la freccia, con Scafati che accusa un momento di difficoltà. Varese non trema in difesa e riesce a conservare due lunghezze di margine alla terza sirena (74-72). Nel quarto conclusivo i biancorossi vedono ridursi a -1 il proprio vantaggio (85-84), ma la Givovi non intende alzare bandiera bianca e pareggia i conti. I liberi di Hanlan consegnano però il successo all’Openjobmetis per 94-93 dopo l’errore di Alessandro Gentile a fil di sirena.

TOP SCORER

Varese: Hanlan 25, Cauley-Stein 17, Moretti 16

Scafati: A. Gentile 19, Strelnieks 16, Pinkins 14

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 77-90

La Bertram Tortona espugna il PalaBigi battendo nettamente l’Unahotels per 77-90. Avvio di match subito scoppiettante, con Tortona che rimane a +2 (12-14). Smith tiene i padroni di casa a +2 (18-20), con la tripla di Tommaso Baldasso che vale il 25-24 alla prima sirena. Nel secondo quarto la Reggiana si riprende la testa nel punteggio (33-31), ma Galloway risponde all’ex Strautins e mantiene quattro punti di vantaggio dopo 20’ (41-37). Nella ripresa il match rimane equilibrato, con Galloway e Radosevic che si prendono la scena a suon di punti pesanti (46-44). A quel punto la Bertram innesta le marce alte e scappa grazie ad un break di 12-0. Severini tiene gli ospiti a +5, mentre Tommaso Baldasso spara la tripla del 58-65 con cui si chiude la terza frazione. Nel quarto conclusivo è ancora l’ex Olimpia Milano a lanciare la propria squadra, con Reggio Emilia che non riesce a contenere l’offensiva piemontese e cede alla distanza fino al 77-90 con cui si chiude la sfida in terra emiliana.

TOP SCORER

Reggio Emilia: Galloway 22, Smith 15, Hervey 7

Tortona: Radosevic 15, Daum 14, Baldasso, Dowe e Candi 12

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UMANA REYER VENEZIA 95-72

L’Olimpia Milano travolge al Forum la Reyer Venezia per 95-72 e torna a vincere in Serie A dopo il ko di sette giorni fa contro Scafati. L’asse Shields-Melli confeziona il break di 8-0 in avvio, ma gli oro-granata si rifanno sotto (13-7). Hall si prende la scena e trascina i suoi, con la bomba di Shavon Shields che fissa il punteggio sul 24-16 alla prima sirena. Nel secondo quarto l’EA7 Emporio Armani tiene a distanza di sicurezza gli avversari, alzando notevolmente l’intensità e scappando fino al 44-28 con cui si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Nel terzo parziale i campioni d’Italia non si voltano e continuano a dettare i ritmi, con la Reyer che non riesce a risalire la china e sprofonda anche a -29 (68-37). A quel punto l’esito del match è oramai deciso, con l’Umana che vuole comunque onorare l’impegno: si va all’ultima pausa breve sul punteggio di 74-46, con i padroni di casa che hanno modo di gestire l’enorme margine accumulato nei quarti precedenti fino al 95-72 finale con cui può esultare il pubblico del Forum per un successo importante per il morale della squadra di Ettore Messina.

TOP SCORER

Olimpia Milano: Shields e Hall 19, Mirotic 12

Reyer Venezia: Wiltjer 14, Simms e Brown Jr. 11

Credit: Ciamillo