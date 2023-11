NBA, risultati della notte (15 novembre): Boston supera Philadelphia. Lillard guida Milwaukee, Banchero decisivo per Orlando

Otto partite nella notte NBA, che ha visto lo scontro al vertice della Eastern Conference tra Philadelphia e Boston. Sono i Celtics ad imporsi con il punteggio di 117-107, con i biancoverdi che conquistano il loro quarto successo consecutivo. Con le assenze di Jaylen Brown e Kristaps Porzingis, ci pensa Jayson Tatum a fare la differenza con 29 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, ma ottimo anche il contributo di Derrick White (27 punti, 14 nel solo ultimo quarto) e Jrue Holiday, doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. Per Philadelphia è il secondo ko consecutivo (il giorno prima con Indiana) dopo la striscia di otto vittorie, con i Sixers che hanno tutto il quintetto oltre i quindici punti (Embiid 20 punti, 9 rimbalzi e 7 assist), ma praticamente nulla dalla panchina.

I Milwaukee Bucks finalmente scoprono il vero Damian Lillard. Con assente Giannis Antetokounmpo, l’ex Portland prende per mano la squadra e la guida alla netta vittoria sul campo dei Toronto Raptors per 128-112 con una doppia doppia da 37 punti e 13 assist. Un contributo fondamentale arriva anche da un altro neo arrivato, Malik Beasley, che firma 30 punti. A Toronto non sono bastati i 29 punti di Scottie Barnes.

LeBron James chiude il suo match con 28 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, ma i Los Angeles Lakers perdono malamente in casa contro i Sacramento Kings per 125-110, che hanno chiuso la pratica nel terzo quarto arrivando oltre i venti punti di vantaggio. Per Sacramento è la quarta vittoria di fila, grazie ad un Domantas Sabonis da 29 punti e 16 rimbalzi, oltre ai 28 punti rispettivamente di Kevin Huerter e De’Aaron Fox.

Cadono gli Washington Wizards di Danilo Gallinari (10 punti e 6 rimbalzi in 18 minuti di impiego) contro i Dallas Mavericks, che firmano 42 punti nel solo primo quarto e poi chiudono il match con il punteggio di 130-117. Luka Doncic firma 26 punti e 10 rimbalzi, ma il migliore è Tim Hardaway Jr. con 31 punti, uscendo dalla panchina. Per Washington ci sono 22 punti di Kyle Kuzma.

Praticamente dopo una partita già vinta, visto il vantaggio di diciannove punti nel terzo quarto, gli Orlando Magic riescono a trovare il successo solo sulla sirena. Contro i Chicago Bulls finisce 96-94, con Orlando che subisce la rimonta, ma si affida a Paolo Banchero sull’ultimo possesso e la prima scelta dello scorso Draft non sbaglia, firmando il canestro decisivo. Per Banchero ci sono alla fine 17 punti e 9 rimbalzi, con Orlando che trova anche un ottimo Goga Bitadze da 15 punti e 11 rimbalzi.

Si interrompe la più lunga striscia vincente ancora in corsa nella stagione NBA. Infatti dopo sette vittorie di fila, i Minnesota Timberwolves, costretti al back to back dopo il match con Golden State, cadono rovinosamente contro i Phoenix Suns per 133-105. I padroni di casa non riescono a schierare ancora tutte insieme le loro stelle (assente Bradley Beal), ma ci pensano Kevin Durant e Devin Booker, che firmano entrambi 31 punti.

I New York Knicks fanno loro la partita ad Atlanta negli ultimi minuti, superando gli Hawks per 116-114 con un Julius Randle da quasi tripla doppia (29 punti, 10 rimbalzi ed 8 assist) e un Jalen Brunson da 24 punti, che segna il canestro della vittoria.

In chiusura il successo dei Cleveland Cavaliers sul campo dei Portland Trail Blazers per 109-95, guidati da un Donovan Mitchell da 34 punti ed un Evan Mobley da 21 punti e 12 rimbalzi.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards – Dallas Mavericks 117-130

Atlanta Hawks – New York Knicks 114-116

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 107-117

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 112-128

Chicago Bulls – Orlando Magic 94-96

Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 133-105

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 110-125

Portland Trail Blazers – Cleveland Cavaliers 95-109

FOTO: LaPresse