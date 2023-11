Basket: Bologna e Venezia impegnate fuori casa, Milano vuole ritrovarsi contro Brindisi

Si apre con un’interessante anticipo tra Pesaro e Napoli la sesta giornata della Serie A di basket. I marchigiani vogliono proseguire sull’onda del successo in casa di Milano del turno precedente e proveranno ad agganciare in classifica proprio i campani, reduci, invece, dal ko con la Virtus, ma comunque protagonisti di un avvio di campionato decisamente eccellente.

La domenica, invece, si apre con una delle due formazioni che guidano a punteggio pieno la classifica. La Reyer Venezia brilla in campionato mentre fatica in Europa, dunque spera di ritrovare subito le sensazioni positive della Serie A sul campo di una Estra Pistoia che si è finalmente sbloccata e che cerca assolutamente il colpo ad effetto per dare ancora più entusiasmo.

Da una parte una squadra a zero punti e dall’altra una che ha perso le ultime quattro partite. Brindisi-Milano è la partita tra due formazioni in crisi nera. Forse non c’è occasione migliore per i pugliesi di una super sfida con una delle favorite per lo Scudetto per segnare un nuovo inizio; mentre l’Olimpia cerca disperatamente una vittoria ed un’ulteriore sconfitta aprirebbe una voragine nella crisi della squadra di Messina.

Sono due le partite che spiccano in questa giornata. Trento-Reggio Emilia può valere per chi vince il terzo posto in solitaria in classifica e anche un possibile aggancio alla vetta in caso di qualche passo falso delle capoliste. Tortona-Brescia è una sfida tra due squadre con tantissime ambizioni: i piemontesi possono agganciare i lombardi, che invece con un successo continuerebbero a stare nelle zone altissime.

Treviso è ancora ferma a zero punti e cerca la prima vittoria in campionato in casa contro Scafati in un match che i veneti non possono permettersi di perdere. Dall’altra parte i campani sono reduci dal ko al supplementare contro Cremona e hanno voglia di rivalsa. Varese-Sassari è una partita tra due squadre deluse dal loro momento e che sperano di ripartire proprio da questa domenica.

Venezia apre la domenica ed invece Bologna la chiude. La Virtus sarà di scena sul campo di una Vanoli Cremona arrembante e reduce dal successo di Scafati. Bologna va caccia di un’altra vittoria, mantenendo la propria imbattibilità in Italia tra campionato e Supercoppa.

CALENDARIO 6^ GIORNATA SERIE A BASKET 2023-2024

SABATO 4 NOVEMBRE

ore 20.30 Carpegna Prosciutto Pesaro – GeVi Napoli Basket

DOMENICA 5 NOVEMBRE

ore 16.00 Estra Pistoia – Reyer Venezia

ore 16.30 Happy Casa Brindisi – EA7 Emporio Armani Milano

ore 17.00 Bertram Tortona – Germani Brescia

ore 17.30 Nutribullet Treviso – Givova Scafati Basket

ore 18.15 Dolomiti Energia Trento – Unahotels Reggio Emilia

ore 19.00 Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari

ore 20.00 Vanoli Basket Cremona – Virtus Segafredo Bologna

